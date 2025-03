La storia di Laura Conti: "Io, sindaca negli anni ’70. Uscivano pure dagli uffici per vedere quella stranezza"

"Quando spesso andavo in Prefettura con gli atti del mio Comune, i dipendenti uscivano dai loro uffici solo per vedere la stranezza di una donna sindaco". Laura Conti ha gli occhi tristi quando lo racconta. Prima Cittadina di Castelfidardo tra 1967-68 e 1972-75, è stata spesso discriminata solo perché di sesso femminile e al controllo della città. La sua storia, mercoledì pomeriggio, l’ha raccontata durante l’incontro "Sindaci in rosa, generazioni a confronto", organizzato dalla Uil Marche e dalla Uil Pari Opportunità proprio a Castelfidardo, nella Sala Convegni di via Mazzini. Sul palco insieme a Meri Marziali, attuale sindaca di Monterubbiano, alla segretaria generale della Uil Marche Claudia Mazzucchelli e al professore dell’Istituto Storia Marchesi, Roberto Giulianelli, Conti si è lasciata andare a un toccante ricordo: "Sono diventata sindaca quasi per caso – esordisce – Inizialmente la proposta era stata fatta a mio marito, medico condotto del paese, ma lui rifiutò. Alla fine lo proposero a me, ed essendo appassionata di politica e militante del Partito Repubblicano, accettai". All’epoca, però, non esisteva l’elezione diretta del sindaco, "quindi furono i consiglieri eletti a scegliermi – racconta ancora Laura – La mia nomina fu innovativa perché, oltre al Partito Repubblicano, fui sostenuta anche dal Partito Comunista. Ma il mio ruolo non fu semplice, dato che molti atti di giunta dovevano passare per la Prefettura e quando mi ci recavo la mia presenza, in quanto donna, suscitava curiosità tra gli impiegati".

La realizzazione più importante di Conti "fu la creazione della zona industriale di Castelfidardo, che attirò molte famiglie e trasformò l’economia del paese, tanto che aziende e operai vennero a stabilirsi qui – spiega – Ancora oggi, quando mi chiamano, usano il cognome di mio marito, Cianca, ma ciò che conta è che il mio contributo ha lasciato un segno nella storia del paese". E anche se oggi la situazione è migliorata, considerate pure le leggi sulla partecipazione e sulla parità come le cosiddette ‘quote rosa’, in provincia di Ancona appena il 17% degli enti ha una donna alla guida di un’amministrazione comunale. "Se io oggi sono qui - le parole della sindaca Marziali – è anche grazie a Laura, che ha aperto la strada, ma essere donna in politica significa, anche oggi, superare una doppia prova: una verso l’elettorato e una nei confronti degli stessi ambienti istituzionali". Poi il ricordo di un episodio significativo: "Durante una riunione tecnica sulla viabilità, il funzionario dell’ente proprietario della strada parlava solo con l’architetto, ignorando completamente me, nonostante fossi io a presiedere l’incontro come sindaca – conclude la prima cittadina Marziali – Solo quando ho preso la parola e ho fatto notare la mia posizione, c’è stato un imbarazzato riconoscimento del mio ruolo. Questo dimostra quanto sia ancora radicato il pregiudizio nei confronti delle donne in posizioni di potere".

All’incontro di Castelfidardo hanno partecipato altri nomi della storia politica locale femminile: Annarosa Polverini, sindaco di Offagna dal 1975 al 1980 e Romina Calvani e Lara Piatanesi, rispettivamente vicesindaca e presidente al Consiglio comunale del Comune di Castelfidardo. A fine evento, è stata consegnata una targa commemorativa all’ex sindaca Conti, da parte della Uil Pensionati Marche, per ringraziarla del suo impegno civile e sociale.