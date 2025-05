La storia di Lucia, attrice e partigiana

Ultimo appuntamento questo pomeriggio (ore 17) con la stagione di prosa del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune e curata nella direzione artistica ed organizzativa dal Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con l’Amat.

Si tratta di uno spettacolo fuori abbonamento realizzato in collaborazione con la sezione arceviese dell’Anpi (Associazione nazionali partigiani italiani). A salire sul palcoscenico sarà il Gruppo Teatrale Clorofilla – B, chiamato a portare in scena lo spettacolo ‘Lucia - La storia di tante storie’.

E’ un lavoro che racconta la vicenda di Lucia Sarzi (Acquanegra sul Chiese 1920 – Modena 1968), figlia d’arte nata durante il giro di spettacoli che la giovane compagnia itinerante Sarzi - Allegrini stava conducendo.

Lei stessa era un’attrice girovaga, che diventò successivamente partigiana, e la cui attività antifascista è ben nota a chi ha letto "I miei sette figli" di Alcide Cervi o ha visto il film "I sette fratelli Cervi" di Gianni Puccini.

A Lucia Sarzi si deve molto del radicamento della rete clandestina che, tra case di latitanza, antifascisti e partigiani, rese possibile la Resistenza in Emilia.

Attrice itinerante, nel novembre 1941 la famiglia Cervi scoprì lei e il suo pensiero antifascista grazie, appunto, al Teatro in cui recitava.

Per gli attori del gruppo Clorofilla-B, la sua storia non è solo quella di una donna, attrice, nomade, partigiana.

"La verità delle persone – come si può si leggere nelle note di regia dello spettacolo - sfugge fra le righe delle vite, ma il teatro ci insegna che tutto quello che la storia non racconta il teatro stesso provvede a creare, per colmare le lacune e contribuire a costruire miti e leggende".

Clorofilla-b è un gruppo di teatro di comunità, che opera a Moie di Maiolati Spontini ormai da vent’anni (l’anno di costituzione è il 2005) intorno a due saldi assi, quello ‘sociale’ e quello artistico.

Ne fanno parte persone, con disabilità e non, uniti da vari interessi, tra cui appunto la pratica teatrale. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro.

