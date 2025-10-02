La storica band di "vì metal": "Ciao, sarai per sempre il nostro Andy Silver"

"Ciao Andrea, sarai per sempre il nostro Andy Silver". Quell’Andy Silver era uno dei soprannomi con il quale, Andrea Morandi, si era fatto apprezzare nel panorama musicale, locale, regionale e nazionale. E le parole utilizzate, invece, sono quelle di un gruppo, i Kurnalcool, per ricordare un amico e compagno di viaggio, enorme musicista, autore e batterista che non c’è più. Anche a lui si deve il boom della storica "vì metal" band falconarese, a metà degli anni Ottanta. Il periodo d’oro per quel gruppo di ragazzi di provincia, anzi, della "Piazza", piazza Mazzini di Falconara, cresciuti a pane e musica. Che attorno ad un genere innovativo e rivoluzionario hanno imperniato una carriera tanto longeva, quanto capace di conquistare il grande pubblico. Dischi, concerti, serate indimenticabili. Con Andy Silver tra i protagonisti della formazione. Quando impugnava le bacchette della sua batteria scandiva tempi e ritmo. Scriveva e cantava. Sapeva creare un’atmosfera travolgente. Un talento. Dopo i Kurnalcool, anche Mortimer Mc Grave e The Barelliers. E quella passione, divenuta un lavoro, lo ha portato pure ad insegnare musica ad intere generazioni di allievi che, in fondo, custodivano nient’altro che il suo stesso sogno da ragazzo. Tra i ricordi, con le lacrime agli occhi, quelli dell’Istituto musicale Marini di Falconara: "Andrea non è stato solo un docente storico, è stato un membro fondatore di questa realtà, un amico presente e una figura di riferimento per i molti allievi. A tutti noi mancherà da morire. Il dolore e il senso di smarrimento sono incontenibili". È stato insegnante anche all’Accademia musicale Diesis. Per il musicista falconarese Matteo Pecora, "Andrea è stato un grande amico. Un collega sincero e sempre".