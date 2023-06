La storica manifattura all’asta: diritto di prelazione, spunta un ricorso

Nuova asta per la manifattura tabacchi con tutta la sua produzione e i suoi 75 dipendenti spunta un ricorso. A presentarlo Itm (Italian Tobacco Manufacturing srl (ex Mit spa) che dopo la dichiarazione di fallimento e l’amministrazione controllata ha portato avanti un anno di esercizio provvisorio e l’attività fino ad oggi. Al centro della contestazione il fatto che non sia stato inserito nel bando relativo all’asta il diritto di prelazione da parte di chi ha portato avanti l’attività e il know how aziendale. Il ricorso dovrebbe essere discusso già la prossima settimana. I sindacati, preoccupati per la tenuta occupazionale e il prosieguo dell’attività produttiva, hanno chiesto un incontro sia ad Itm che alla curatela.

La storica manifattura stavolta va all’asta senza immobili per quasi 4 milioni di euro (precisamente 3 milioni e 940mila euro). Si tratta, come recita il bando, della "cessione del ramo di azienda operante nel campo della produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di sali e di Tabacchi. Il ramo è costituito dai beni mobili (strumentali ed immateriali), nonché dall’avviamento e dai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i 75 dipendenti". Numerose nell’ultimo periodo le visite da parte dei possibili acquirenti tra cui i cinesi della China National Tobacco Corporation (Cntc) che produce quasi la metà delle sigarette del mondo. L’attività all’interno della storica manifattura procede anche se con contratto di solidarietà e orario ridotto per i dipendenti. L’articolata vicenda nasce dal fallimento successivo al contrabbando internazionale che ha coinvolto ex dirigenti della Manifattura.

Sara Ferreri