La storica manifattura tabacchi va ad Itm: è stata l’unica offerta

Itm, Italian Tobacco Manufacturing srl è ora proprietaria della storica Manifattura tabacchi. La sua è stata l’unica offerta, sostanzialmente pari alla base d’asta (era di un milione 967mila euro), presentata per la terza asta, dopo le prime due andate deserte. Nessuno nei dieci giorni di tempo utili ha presentato un’offerta migliorativa nonostante una visita effettuata da un imprenditore con degli americani e quindi Imt è divenuta proprietaria dell’azienda che aveva in gestione ormai da alcuni anni. Restano invece sotto sequestro i locali le cui sorti sono legate al processo in corso per il fallimento successivo al contrabbando internazionale che ha coinvolto ex dirigenti della Manifattura. "Oggi si apre una fase nuova – commenta Paolo Grossi (Cgil) -. Se prima c’era incertezza per la presenza dell’affitto che aveva una scadenza ora c’è una stabilità. Itm è proprietaria dopo una lunga fase di incertezza: a luglio il bando per le offerte arrivato ad aggiudicazione solo in queste ore. Come sindacato continueremo a confrontarci e chiedere l’applicazione del piano industriale che prevede un aumento produttivo e la crescita sui mercati esteri come la Libia, il sud Africa, la Palestina. Oggi la proprietà può avere certezze in grado di assicurare sviluppo e sicurezza per i lavoratori che oggi lavorano con contratti di solidarietà e cassa integrazione". I 75 dipendenti, compresi i venditori che sono soprattutto a Roma infatti lavorano a 4 ore invece che 8 con inevitabile riduzione dello stipendio. "I lavoratori in assemblea hanno espresso soddisfazione per l’acquisizione e una maggiore stabilità ma vorrebbero lavorare di più. Speriamo che gli accordi di cui ci ha parlato la proprietà a breve riescano a dare l’aumento dei volumi che tutti attendiamo e auspichiamo". Sara Ferreri