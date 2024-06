La storica riapertura del sito. Anfiteatro, corsa contro il tempo. Ma platea e palco prendono forma

"Ankoneide" e la corsa contro il tempo per inaugurare la stagione all’Anfiteatro Romano, trasformato in un luogo culturale magico. Venerdì il primo dei due appuntamenti organizzati da Popsophia dedicato al giorno più lungo dell’anno, quello del solstizio d’estate (il secondo è sabato 22, una riproposizione rinnovata di un philoshow dedicato a Raffaella Carrà). A luglio e poi ad agosto il resto dei nove appuntamenti in cartellone tra Tau (Teatri antichi uniti), Ancona Jazz con Cammariere, Casale e Fresu, e quattro serate dell’edizione 2024 del Festival Adriatico-Mediterraneo dedicato alla Grecia dal 26 al 29 agosto.

Se per le nove serate di luglio e agosto non ci sono problemi e ansie legate all’organizzazione del suggestivo sito nel cuore del centro storico, stretto tra il Cardeto e Santa Palazia, i due appuntamenti di Popsophia restano in bilico. Sia chiaro, ad oggi non ci sono dubbi sullo svolgimento delle due serate di Ankoneide, ma di lavoro all’Anfiteatro ce n’è ancora parecchio da fare. Venerdì scorso, durante il sopralluogo dei vertici di Popsophia, la famiglia Ercoli, sembrava un’impresa sistemare tutto, ieri qualcosa di più concreto sembrava vedersi. Innanzitutto confermato il recupero dei 384 posti della vecchia tribunetta, sistemata e pulita, sostituita la pedana che fungerà da platea per gli altri 380 posti circa e già montata la struttura del palco. Su quello spazio c’erano dei rilievi che sono stati azzerati, l’unico dubbio è legato all’opportunità di mettere mano a quei rilievi, ma la presenza di personale della Soprintendenza dovrebbe fugare qualsiasi sospetto. Non va dimenticato che siamo dentro un’area archeologica di enorme pregio rimasta chiusa per anni. Ci sarà da allestire tutto il percorso del pubblico, fare prove e collaudi, occuparsi della sicurezza, sistemare tutta la zona attorno all’Anfiteatro, con larghi spazi di degrado. E poi consentire delle prove tecniche di spettacolo, tutto nel giro delle prossime 48 ore.

Al netto dei problemi da risolvere, Ancona conferma il suo interesse per Popsophia. A pochi minuti dall’apertura lunedì scorso, il sito è stato preso d’assalto. Complice anche la riapertura dell’Anfiteatro romano, all’avvio delle prenotazioni per gli spettacoli del 21 e 22 giugno le disponibilità di posti sono andate esaurite nel giro di 10 minuti. In caso di eventuali cancellazioni e disdette verranno riassegnati dalla piattaforma alcuni posti disponibili. Chi non è riuscito a riservare il posto può controllare periodicamente la disponibilità di biglietti disdetti.

Per agevolare l’affluenza l’organizzazione ha messo a disposizione un bus navetta attivo nelle due giornate dalle 19.50 alle 21.10 per la corsa di andata con il seguente itinerario e fermate: partenza Park Archi–via XXIX Settembre, piazza della Repubblica, via della Loggia con fermata in piazza S. Maria, via Papa Giovanni XXIII, fermata all’imbocco di piazza del Senato ( ultima fermata per raggiungere l’Anfiteatro). Al ritorno la navetta sarà attiva dal termine degli spettacoli dalle 23:15 alle ore 00:30 con partenza dall’imbocco di piazza del Senato e fermate in città come all’andata e capolinea Park Archi.