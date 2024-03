La storica scuola diventerà un complesso residenziale

A Fiumesino sono in fase di avvio i lavori che porteranno alla riqualificazione della storica scuola del quartiere e che permetteranno al Comune di ricavare degli alloggi di proprietà. Un’operazione possibile grazie ai finanziamenti ottenuti con il programma Pinqua e che, secondo l’amministrazione, produrranno "investimenti importanti, che nel loro complesso permetteranno di migliorare la periferia nord e la qualità della vita di chi vi abita", si è letto ieri in una nota. Il programma finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per oltre 10 milioni di euro interesserà in generale i quartieri della periferia nord e permetterà di connetterli meglio al centro città. La riqualificazione degli immobili residenziali di proprietà comunale è uno dei primi interventi e la ex scuola di Fiumesino sarà la prima a beneficiare della riqualificazione. I lavori sono stati appaltati lunedì 26 febbraio. L’immobile sarà ristrutturato, adeguato alla normativa antisismica e reso efficiente dal punto di vista energetico. L’investimento è di 560mila euro. Nel frattempo a Villanova proseguono gli interventi per la realizzazione del Civic Center che sorgerà al posto della scuola Lorenzini. Il nuovo polo socioculturale ospiterà palestra, auditorium, sala prove e Centro del Riuso, ma anche aula informatica con postazioni pc e wifi gratuito, spazio multimediale, locali per l’organizzazione di eventi, altri per corsi formativi e creativi. Sarà inoltre realizzata una grande area verde per attività all’aperto.