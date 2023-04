La strada della conciliazione per i cinquecento precari

I 500 contratti precari al centro della Conciliazione voluta dal prefetto di Ancona, Darco Pellos, che ha riunito i vertici dell’azienda Ospedaliero-Universitaria e la Rappresentanza sindacale dell’azienda stessa. Il vertice dell’altro giorno ha consentito di stilare un piano di incontri e di trattative da qui alla fine di maggio e, per ora, ha scongiurato uno sciopero del personale dipendente nel principale ospedale delle Marche. Di fatto il prefetto ha accolto le motivazioni presentate dai sindacati di categoria dell’area comparto (infermieri, oss, ausiliari e così via) che lamentavano la mancanza di attenzione da parte della direzione generale.

Direzione che aveva deciso di convocare un incontro solo dopo che l’Rsu aveva inviato la richiesta di conciliazione in prefettura. In ballo ci sono oltre 500 contratti a tempo determinato (su un totale di 3100 dipendenti in servizio nei tre presidi ospedalieri, Torrette, cardiologico Lancisi e pediatrico Salesi) in scadenza nel prossimo mese di giugno. Contratti che riguardano personale con un alto grado di responsabilità eppure precario. L’obiettivo è la stabilizzazione di questi dipendenti, percorso non così agevole. Nelle sue deduzioni, infatti, la direzione di Torrette ha cercato di spiegare le difficoltà legate alle stabilizzazioni. Da una parte il fatto che la stessa si è insediata da poco più di due mesi (va comunque ricordato che il nuovo direttore generale, Armando Gozzini, fino al gennaio scorso era il responsabile del Servizio Salute della Regione Marche, dunque con una certa esperienza e conoscenza delle faccende ‘domestiche’) e dall’altra l’impossibilità di assumere delle decisioni se non su preciso volere della giunta regionale. Budget per la sanità che non può essere incrinato, oltre ai tetti di spesa imposti dalle normative. Colpisce, tuttavia, il fatto che la Regione abbia ceduto ai medici ‘gettonisti’ delle cooperative private per coprire i buchi di organico nei pronto soccorso (e non solo), pagandoli salatamente, e non riesca a stabilizzare personale da sempre in servizio presso le sue strutture. Tornando alle disposizioni imposte dalla prefettura, il primo confronto tra azienda e rappresentanza sindacale unitaria è stato fissato per il 13 aprile prossimo e a quello ne seguiranno altri cinque entro il mese di maggio. Il vertice col prefetto, inoltre, ha contribuito a rendere plastica la corretta applicazione del sistema delle relazioni sindacali. Al tavolo in prefettura giovedì oltre ai rappresentanti delle singole sigle sindacali e ai coordinatori della Rsu c’erano il dg di Torrette, Armando Gozzini, la nuova direttrice amministrativa Cinzia Cocco, il direttore sanitario Claudio Martini, la responsabile del personale, Emanuela Ranucci e il coordinatore delle professioni infermieristiche Andrea Toccaceli.