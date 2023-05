"La strada di Melano è piena di buche, occorre intervenire subito". In pressing il consigliere comunale Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) che ha protocollato un’interpellanza per chiedere al Comune un intervento rapido per sistemare le strade che conducono a Melano. "I residenti della frazione sono a tutti gli effetti cittadini fabrianesi, pagano le tasse e hanno diritto a percorrere strade che non danneggino le auto – dice Silvi –. Da troppo tempo si attende un intervento di manutenzione delle strade di accesso alla frazione (lato Poste, lato San Cassiano, lato ferrovia) che non arriva". Per questo il consigliere di Fratelli d’Italia Fabriano ha segnalato all’amministrazione il disservizio: "Le strade sono piene di buche profonde che mettono a rischio la sicurezza delle persone e delle auto con la possibilità di incidenti per colpa delle strade dissestate che potrebbero portare gli automobilisti a far causa al Comune" denuncia.