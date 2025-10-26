"La strada è in dissesto, ora il senso unico"

A pochi giorni dalla commemorazione dei defunti e in vista dell’iperafflusso al cimitero principale, il Comune corre ai ripari ‘in extremis’ con la viabilità, constato lo stato di devastazione in cui versa da tempo l’asfalto. Via Friuli, spiega il Comune, è dissestata: in attesa dei lavori viene allora introdotto il senso unico alternato con restringimento della carreggiata (valido anche in via Santa Lucia). Ma divampano le polemiche.

"Una situazione che da anni – evidenziano dall’amministrazione comunale – presenta criticità. Ora si mettono in atto interventi concreti per garantire la sicurezza stradale, sia per i pedoni che per gli automobilisti. Si sta procedendo con il rifacimento della segnaletica orizzontale nel tratto antistante l’ingresso del cimitero, si procederà con il senso unico alternato: a causa del progressivo peggioramento del manto stradale, dovuto alle numerose radici superficiali delle essenze arboree e in considerazione dell’intenso afflusso previsto su via Friuli per le prossime ricorrenze religiose, l’amministrazione ha ritenuto opportuno attuare azioni immediate e provvisorie. Tali disposizioni – aggiungono da piazza Indipendenza – permetteranno nell’immediato un transito più agevole, e mirano a eliminare i rischi attualmente presenti; nel frattempo è in corso la progettazione che permetterà di andare in appalto con i lavori risolutivi nella via.

L’area interessata sarà segnalata con apposita segnaletica stradale". Ma dall’opposizione Per Jesi attacca: "Manca una settimana alla festività del 1° novembre, che porterà tante persone a visitare i propri cari, e l’amministrazione pensa bene di avviare in questi giorni interventi urgenti, proprio su quella strada. Succede che a ridosso di una ricorrenza, che creerà un forte transito di automobili e un flusso di traffico importante, chi transiterà in quella zona si ritroverà dinanzi un restringimento della carreggiata realizzato per creare il senso unico alternato. Siamo arrivati a gestire l’ordinario unicamente sotto forma di intervento straordinario e urgente. Quello che sarebbe dovuto essere un intervento da programmare ed effettuare nel corso dell’anno, e sicuramente non quando c’è maggior via vai di mezzi e persone, è diventato incredibilmente un intervento urgente. L’amministrazione ha avuto tutto il tempo necessario per poter sistemare il manto stradale, che in quel tratto si presenta in condizioni pessime, con l’asfalto che presenta crepe e avvallamenti. Lo scorso anno avevamo lanciato un appello al sindaco e all’assessora ai Lavori pubblici affinché si intervenisse per ripristinare una strada oggi difficilmente percorribile".