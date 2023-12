La strage di Corinaldo: "Una storia all’italiana con lo scopo di fare soldi"

Una storia che "parla più del presente" con autorizzazioni "rilasciate da trenta anni" per quello che è stato definito un sistema "tipico di una pratica all’italiana fatta con l’occhiolino da una parte e il colpo di gomito dall’altra con l’obiettivo di fare soldi e avere le carte a posto". E’ iniziata così ieri, la requisitoria del pubblico ministero Paolo Gubinelli, sul processo bis per la strage di Corinaldo e i morti della Lanterna Azzurra, quello sulla sicurezza del locale e sulle procedure che hanno portato a rilasciare una licenza per pubblico spettacolo quando non ci sarebbe stato nulla a norma (sostiene l’accusa) nella discoteca di via Madonna del Piano. Sentiti tutti i testimoni di parte il procedimento è arrivato alla discussione che porterà, nell’udienza di lunedì prossimo, anche a formulare le eventuali richieste di condanna per i 9 imputati. Sotto accusa ci sono la commissione di vigilanza, presieduta dall’ex sindaco di Corinaldo Matteo Principi, il rappresentante dei vigili del fuoco Rodolfo Milani, Francesco Gallo dell’Asur Area Vasta 2 di Senigallia, Massimiliano Bruni perito esperto di elettronica, Stefano Martelli responsabile del servizio di polizia locale, Massimo Manna responsabile dello Suap, Quinto Cecchini, uno dei soci della Magic, Francesco Tarsi, ingegnere ingaggiato dalla Magic, Maurizio Magnani, tecnico della famiglia Micci proprietaria dell’immobile. Devono rispondere, a vario titolo, di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Il pm Gubinelli prima e la pm Valentina Bavai poi hanno sottolineato come nulla era a norma alla Lanterna, un locale che "non ci sarebbe mai dovuto stare". Nell’apertura della discussione Gubinelli ha fatto un lungo preambolo rileggendo le intercettazioni ritenute cruciali dall’accusa e intercorse tra i vari accusati del processo in corso e quelli che hanno già definito le posizioni scegliendo invece i riti alternativi. Come l’addetto alla sicurezza Gianni Ermellini che nel parlare con un tale Sauro si sente questo ultimo dirgli "lì era tutto fuori regola, lo dicono tutti, l’uscita era fuori regola, hanno messo una ringhiera arrugginita che non reggeva nemmeno ad un bambino, se i parapetti tenevano non schiacciavano nessuno, non era un parapetto normale quello". Un’altra intercettazione riferita in aula, che ha riguardato Martelli, vede il vigile urbano parlare con la segretaria dell’unione dei comuni, ce l’ha con la commissione e dice "questi non ci stanno con la testa io devo spendere soldi in avvocati perché il sindaco (Principi, ndr) non ha preso a calci quelli della Lanterna per fargli rifare tutto". Frasi che per il pm Gubinelli "danno già le coordinate del processo". In un passaggio ha espresso cordoglio per le famiglie delle vittime esortando anche le difese a farlo. I parenti dei morti presenti si sono poi avvicinati per ringraziarlo. Sempre Gubinelli ha detto di aver subito lui stesso uno choc post traumatico quella notte tanto da "da non ricordare alcune cose che ho detto o fatto". E ha citato Manzoni quando don Abbondio nei Promessi Sposi dice "mettersi contro i poteri è come raddrizzare le gambe ai cani", per rimanere nel tema del sistemino all’italiana, "risponde alla stessa logica". Sul "progenitore Micci è chiaro che lui conosce tutti a Corinaldo, sa benissimo che conta creare un fatto compiuto, passo dopo passo, aggiunta dopo aggiunta non troverà nessuno che gli dà un calcio e gli dice che questo non si può fare".