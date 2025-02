La strage di locali: "Quelle notti al Thermos. Per molti era casa. E’ cambiato tutto"

Paolo Marasca, come e perché nasce l’idea del Thermos? "Io venivo da Milano, Simona da Bologna. Erano anni di grande movimento musicale e culturale. Era normale per noi cercare di trasferire quel sentimento ad Ancona, pensare un luogo nuovo".

Che risposta ebbe il locale? "In quegli anni i circoli e alcuni locali, ma anche negozi di dischi come Wild Thing o di abbigliamento come DLX, erano finestre sul mondo. Il Thermos era un varco attraverso cui ragazzi di provincia potevano sperimentare scene culturali differenti, entrare in contatto con altro. Per questo è rimasto un senso di comunità forte tra chi lo frequentava. Per molti era casa".

Le proposta artistica che criteri seguiva? "La programmazione era ‘partecipata’. Il Thermos era frequentato da persone molto competenti. Spesso sceglievamo assieme le band. Avevamo legami con etichette come la Mescal e con promoter storici. La musica indipendente era una comunità. I dj erano appassionati, avevano voglia di trasmettere musica agli altri".

Quali sono le band di cui va più fiero? "Più che le band, le occasioni. In un Natale credo del 1996 abbiamo fatto un live, ‘Gli Agnelli Clementi’, con Manuel degli Afterhours e Mimì dei Massimo Volume. Fu una cosa rara, con tanta gente emozionata. Molto spesso si trattava di ospitare band che mostravano al pubblico che si poteva fare, che facevano capire ai ragazzi che non erano soli. Per questo venivano fuori live bellissimi, anche a detta degli artisti".

Aneddoti curiosi? "Gli Afterhours dovevano suonare in piazza Pertini, ma litigarono con l’organizzazione. Manuel venne a rintanarsi da noi e si mise a servire la birra. Le persone sgranavano gli occhi. I Giant Sand, che dormivano nel tour bus, mi chiesero di fare la doccia. Li portai a casa. La mia compagna guardava esterrefatta questi otto ragazzi entrare a turno in bagno e salutarla come andassero a prendere un caffè".

Perché l’avventura finì? "Ci sono molte ragioni. Eravamo molto giovani e scarsi a fare i conti. Poi è arrivata la Galleria San Martino. La via si è popolata. Non potevamo più fare le stesse cose. Ma cambiò anche un’epoca, sul piano culturale e commerciale. Però non ritengo l’avventura finita: molti hanno iniziato al Thermos a suonare, dipingere o montare cartongessi. E a pensare in un certo modo il rapporto con gli altri. Una coppia gay mi disse che era il solo luogo in cui potevano passare una serata senza essere presi in giro. Ne sono ancora orgoglioso".

Oggi di locali ce ne sono rimasti pochi. "Tutto è diverso. A me non piace la nostalgia. Cerco di capire cosa servirebbe. Si percepisce il desiderio dei giovani di avere un punto di riferimento, un luogo che dia loro un senso di possibilità. Il problema è che senza locali che fanno musica live si perde l’amore, e il pubblico. Normative e costi del mercato sembrano fatti apposta per impedire l’esistenza dei locali". Che fare? "Pensare che la diffusione di centri gestiti da giovani sia un valore, e quindi finanziarne la nascita. Noi aprimmo il Thermos a 25 anni, con poche risorse. Non ricevemmo mai niente dalle istituzioni. Oggi è impensabile. Ci vuole una politica che creda all’esistenza di centri diffusi di cultura e creazione, di aggregazione. Quanto ad Ancona il periodo è estremamente negativo sul piano culturale. Ma il passato mi fa pensare che magari proprio ora possa nascere qualcosa".

Raimondo Montesi