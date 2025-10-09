La "strage" silenziosa. Malati o piegati dal vento: "Ancora alberi abbattuti"

Cambiamenti climatici, malattie e nuove piantumazioni, ecco come si sta modificando il verde di Ancona. Il servizio Verde del Comune di Ancona è alle prese con una serie di interventi inevitabili, almeno così spiegano dagli uffici, l’ultimo è avvenuto nei giorni scorsi in via Montegrappa dove un pino, l’ennesimo, è stato abbattuto e segato. Un intervento d’emergenza segnalato dai vigili del fuoco intervenuti lì, così come in altri siti della città, a causa delle folate di vento violentissime che hanno sferzato il capoluogo la settimana scorsa. La stessa cosa è successa all’interno dell’area scolastica delle Domenico Savio, tra il Piano e le Grazie (dove presto i lavori per il riassetto della rete dell’acquedotto da parte di Viva Servizi potrebbe portare al taglio anche dei platani che puntellano via Torresi).

Per quanto riguarda via Montegrappa, ieri abbiamo ricevuto alcune segnalazioni su quanto accaduto. Le foto dell’albero abbattuto e tagliato, con le ceppaie abbandonate in mezzo alla via e sul marciapiede, raccontano più di tante parole, ma i residenti sono arrabbiati: "Non era mai successo prima – racconta uno di questi – ma nell’ultimo anno, con la scusa del vento, hanno abbattuto alberi sani invece di potarli con la scusa che erano malati e poi non sono stati ripiantati, per poi delimitare le aree per le strisce blu dei parcheggi. Un vero peccato".

Da un lato è vero come negli ultimi due anni siano stati tanti gli alberi eliminati, specie dopo allerte meteo con vento forte, basti pensare a quanto accaduto alla pineta del Passetto, in piazza Stamira o in piazza Cavour con il pino caduto sulla rete filoviaria. Quelle piante, è bene precisarlo, non potevano essere recuperate, così come altre non precipitate, ma piegate e a rischio caduta, quindi con serio pericolo per l’incolumità delle persone. Il problema, semmai, è la rimozione delle ceppaie, ossia i cumuli di pezzi di tronchi e rami, lasciati a terra; solo sul suolo urbano di Ancona sono stati necessari circa 140 interventi.

A proposito di via Montegrappa, il fenomeno segnalato nei giorni scorsi fa il paio con quanto accaduto il natale scorso, quando il maltempo rese necessario abbattere ben 10 alberi. Quegli interventi, così come tutti gli altri, sono stati preceduti dalla comunicazione ai carabinieri forestali con tanto di perizia giustificativa per l’abbattimento. Tutti gli alberi tipici delle conifere, in particolare, non potranno più essere piantate, magari sostituendoli con dei tigli, molto più resistenti.

p.cu.