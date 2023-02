La straordinaria vittoria di Messi Anche Mbappé si è inchinato

La finale dei mondiali 2022 si è conclusa con la vittoria dell’Argentina capitanata dal mitico, leggendario, Lionel Messi, che disputava il suo ultimo mondiale a 35 anni riuscendo a realizzare il suo sogno di eguagliare Diego Armando Maradona. Parlando di campionissimi, Messi ha battuto Mbappé. Il 18 dicembre l’Argentina ha vinto per 7 a 5 ai rigori. La squadra sudamericana ha conquistato, così, il suo terzo mondiale dopo quelli nel 1978 e nel 1986. La Francia invece ne ha vinti finora due, dopo quello del 1998 e quello del 2018. La partita è stata molto avvincente ed ha visto il dominio, per tutto il primo tempo, della formazione dell’Argentina. Messi ha aperto le marcature con un gol su rigore al 23° minuto. Di Maria ha messo la sua firma al 36°. Nel secondo tempo la Francia ha rimontato con Mbappe all’80° e all’81°, facendo sperare i francesi. Nei supplementari l’Argentina ha segnato con un potente tiro di Lionel Messi costringendo i francesi a recuperare. Ci ha pensato ancora una volta Mbappe a segnare al 118° su rigore spiazzando Martinez. La partita è finita però con l’Argentina che ha alzato la coppa al cielo. Al termine sono stati assegnati dei premi: a Fernandez, come il giocatore giovane più forte; a Messi, come miglior giocatore del mondiale; a Martinez come miglior portiere; infine a Mbappé come miglior marcatore. La finale mondiale è stata entusiasmante, purtroppo però c’è stato un episodio, avvenuto dopo, che ha fatto scalpore. Parliamo del gestaccio del portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, durante la cerimonia di premiazione. Un’immagine che ha subito fatto il giro del mondo. Ma torniamo al calcio giocato. L’Argentina dal 2020 al 2022 ha totalizzato tre trofei, tutti vinti con lo stesso allenatore Lionel Scaloni. Nel 2021 ha vinto la Copa America, nello stesso anno in cui l’Italia ha trionfato ai Campionati europei a Wembley, vincendo contro i padroni di casa, nella competizione non giocata nel 2020 per via del Covid. L’Argentina, sempre nel 2021, ha alzato la prima coppa della finalissima proprio contro la nostra cara Italia, questa volta nella prima competizione di questo genere, cioè tra le vincitrici della Copà America e dell’Europeo. E, infine, la vittoria di questo amatissimo mondiale.

Rocco Carletti, Tommaso Grattini, Enrico Maria Pecci, Gioele Branchesi e Alessio Radicioni