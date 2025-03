La strategia secondo il Peg. Ecco gli obiettivi della giunta. Tre anni con tutti sotto esame

Dal Dup al Peg, la strategia dell’amministrazione comunale nei prossimi tre anni passa attraverso un controllo della gestione degli obiettivi e del personale che li dovrà perseguire. Al di là delle sigle, dal Documento di programmazione (Dup) al Piano esecutivo di gestione (Peg) Palazzo del Popolo fissa alcune scadenze e collega la sua gestione ai bilanci di previsione, tappe fondamentali attraverso cui finanziare la propria attività. Il Comune fissa, area per area, i risultati da raggiungere entro il triennio, con particolare attenzione sull’anno in corso, da molto considerato come il vero banco di prova della giunta Silvetti.

Di fatto, a parte opere secondarie (ad esempio la più recente, i lavori per la parte alta dello scalone Nappi), la giunta Silvetti non ha ancora messo a terra la sua impronta. C’è tanto a bollire in pentola, ma alla soglia del secondo anno di sindacatura mancano gli acuti. Nel Peg, approvato la settimana scorsa in giunta (quel documento, a differenza del Dup, non deve passare l’esame della commissione prima e del consiglio poi), Silvetti e la sua maggioranza provano a porsi dei limiti. Anzi, veri e propri vincoli che inchiodano alla responsabilità il personale dipendente, a partire dai dirigenti d’area fino al personale ordinario, passando per le PO (Posizioni organizzative).

Sono 17 le aree prese in esame dal Peg, alcune delle quali altamente strategiche, a partire dai lavori pubblici e le manutenzioni passando per l’urbanistica/porto, cultura e grandi eventi, ambiente e decoro, e i servizi sociali. La maggior parte delle azioni, al contrario, hanno un impatto sensibilmente minore sulla programmazione delle opere messe in campo dall’amministrazione comunale. Non si tratta del classico ‘Libro dei sogni’ come spesso vengono definiti i piani poliennali, quanto un volume ancora del tutto indeterminato nei risultati.

In pratica il Peg fissa le priorità e le responsabilità della loro attuazione e dunque anche le performance e il grado di raggiungimento dei risultati da parte di chi dentro Palazzo del Popolo ci lavora. Abbiamo deciso di porre l’attenzione sulle 5 macroaree di maggior interesse, tralasciando gli altri due terzi abbondanti di settori con minor impatto.