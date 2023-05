La street art entra nella Pinacoteca Ecco la mostra "Play" di Run grazie al progetto della Galleria Papini

E’ stata inaugurata ieri nella Pinacoteca Civica di Ancona la mostra ‘Play’ di Run, un progetto dell’associazione culturale Galleria Papini realizzato in collaborazione con il Comune. Giacomo Bufarini, questo il vero nome dell’artista anconetano, che da tempo vive a Londra, è uno street artist di fama internazionale, e ha prodotto appositamente per questa mostra lavori di piccolo formato. Come scrive il critico Michele Servadio Run "decide di assumere il ruolo di narratore per raccontare quella che è la sua arte e il suo modo di vedere il mondo; per farlo, sceglie di dare voce al suo bambino interiore, quella parte spirituale legata in modo indissolubile al mondo dell’infanzia e del gioco che troppo spesso vive celata e nascosta nella parte più profonda di ciascuno di noi. Nell’interiorità di Run questa voce è invece forte e dirompente, espressione della sua istintività e, proprio per questo, vero motore creativo della sua poetica; attraverso le tonalità colorate della sua voce interiore, l’artista accompagna lo spettatore nel suo personalissimo universo multiforme, nel quale vivono e convivono sfingi antropomorfe e misteriose figure primigenie che sembrano riemergere da un mare preistorico senza tempo". L’esposizione resterà aperta fino al 27 agosto, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Si accede con il biglietto della Pinacoteca. Info: 0712225047.