La sua "Calamita" in città: "Ma un po’ l’ho tradito"

Ancona poco attenta a Gino De Dominicis, uno dei suoi figli più illustri? Non è sempre stato così. Il ricordo più vivo è legato alla ‘Calamita cosmica’, uno dei suoi massimi capolavori, che nel 2005 fece la sua apparizione nella corte della Mole Vanvitelliana. A portarcela fu il professor Antonio Luccarini, allora assessore alla cultura, grande estimatore e conoscitore del geniale artista dorico. Il quale chiarisce innanzitutto una cosa: "Non potevamo acquisire l’opera, perché era già stata acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno". Detto questo, Luccarini ha molte cose da raccontare sullo ‘scheletrone’ con il naso alla Pinocchio. "Inizialmente l’opera doveva essere realizzata in marmo, poi invece doveva essere ricoperta da foglie d’oro".

La ‘calamita’ arrivò alla Mole un pezzo alla volta’. L’ultimo fu la testa, che per le sue dimensioni provocò qualche problema. "Non entrava nella porta. Così decidemmo di esporre la scultura all’esterno, nella corte. Ma l’architetto Giovannini disse che non era possibile, per via dei lavori in corso. Ero disperato, ma sentivo che la cosa si poteva fare. Qualche giorno dopo l’architetto mi telefonò dicendo che c’erano dei problemi con l’asta dei lavori, che perciò sarebbero iniziati più tardi. Era estate. Guarda caso, come per combinazione, il periodo di sospensione dei lavori coincideva con quello fissato per l’esposizione dell’opera". Luccarini ricorda che "eravamo partiti con l’idea di fare una mostra su Gino mentre era ancora in vita. Ma lui disse di no. Quando è morto l’ho in un certo senso tradito, ma il grande omaggio che gli tributò Ancona segnò la rinascita della sua figura. Il MAXXI di Roma fu inaugurato con una sua mostra. Nel catalogo la foto che ritrae la Calamita cosmica è una di quelle scattate alla Mole Vanvitelliana. L’opera fu esposta in diversi importanti luoghi, ma nessuna collocazione fu più ‘forte’ di quella di Ancona. Il MAXXI, con la sua scelta, lo ha sancito". In effetti l’opera di De Dominicis ebbe a sua disposizione location d’eccezione, tra cui due regge (Versailles e Capodimonte a Napoli), piazza del Duomo a Milano e il Forte Belvedere a Firenze. Ora si trova nella Chiesa della Santissima Trinità in Annunziata di Foligno, la sua ‘casa’ ufficiale. Ma neanche questa sede può competere con la Mole. "L’opera ebbe più visitatori di qualsiasi altra mostra alla Mole. Vennero da tutta Italia ad ammirarla. Tra gli altri Antonio Albanese, a cui la mostrai in privato. Lui è un appassionato di arte contemporanea, e di De Dominicis". Artista non facile. "Ci furono tanti equivoci intorno a lui. Non fu capito. Ma alla base della sua filosofia c’è un concetto: l’arte è capace di rendere possibile ciò che sembra impossibile". Forse anche sconfiggere la morte.

Raimondo Montesi