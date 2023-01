La sua casa è diventata una tenda "Vuole solo raggiungere il fratello"

di Marina Verdenelli

Una tenda, un fornello per cucinare piatti caldi e con sé una cagnolina inseparabile. Da alcuni giorni se ne stava in via Curtatone, sotto un porticato che spesso funge da rifugio per senzatetto, proprio come lui, un bulgaro di 49 anni. A notarlo, infreddolito e tremante in queste sere di pioggia battente e temperature gelide è stata una volontaria dell’associazione City Angels, che si occupa di aiutare i bisognosi della città. Era con la figlia ma non ha avuto paura ad avvicinarsi per vedere se quell’uomo stava bene. Con lui ha allacciato una amicizia per capire come poteva aiutarlo e poi si è fatta portavoce con la coordinatrice degli angeli della città per poterlo aiutare. "La volontaria ha raccolto la sua storia – spiega Patrizia Guerra – quest’uomo voleva solo riavvicinarsi alla sua famiglia che sta a Bari ma non aveva più i soldi per comprare il biglietto del treno". Ad Ancona è arrivato da Milano, dove la tenda è la sua casa. Si sposta con quella il 49enne, una persona curata, educata, che da anni vive sulla strada andando avanti con lavoretti stagionali. "Per lo più nei campi – ha raccontato lui stesso alla volontaria, in un italiano molto fluido – dove mi occupo della raccolta delle olive. In Italia ci sono da tre anni". Nella tenda c’è tutta la sua vita. Vestiti puliti con cui cambiarsi, qualche sacchetto di cose da mangiare per lui e la sua cagnolina, delle coperte. "Voleva solo andare a Bari – continua Guerra – ci ha detto che stava bene e non aveva bisogno di nulla, solo raggiungere il fratello in Puglia ma aveva finito i soldi. Abbiamo deciso di comprargli noi il biglietto del treno, per lui e la sua cagnolina". Fatta una copia del suo documento la volontaria è andata in stazione lunedì e gli ha fatto un biglietto di andata per Bari a suo nome, con il posto a sedere assegnato per lui e il quadrupede. "Quando la nostra volontaria è andata a portargli il biglietto – dice Guerra – si è commosso, si è messo quasi a piangere. Poi l’ha ringraziata. Siamo contenti come associazione di aver aiutato una persona in difficoltà". Il bulgaro aveva un cellulare ma senza ricarica della scheda così la volontaria si è segnata il suo numero e ha dato all’uomo il suo per rimanere in contatto se avesse bisogno ancora di aiuto. Martedì ha preso il treno con il biglietto che gli è stato donato e ora sarà già a Bari dal fratello. Non è il primo senzatetto che l’associazione aiuta. Da mesi i City Angels si stanno occupando anche degli immigrati che passano da Ancona per le pratiche della richiesta di protezione internazionale. In attesa di aver i documenti e di essere accolti in qualche centro queste persone non hanno posti dove dormire e lavarsi. L’associazione li aiuta dando loro vestiti puliti e coperte con sui scaldarsi la notte.