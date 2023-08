La sua Jesi è sotto choc "Ha dato un messaggio forte Avrà avuto le sue buone ragioni"

di Gianni Angelucci

Jesi sotto choc. Roberto Mancini non è più il c.t. della Nazionale di calcio. La notizia arriva all’ora di pranzo di una assolata domenica d’agosto, pochi minuti per spargersi a macchia d’olio e diventare di pubblico dominio. Un fulmine a ciel sereno che nessuno, in città tantomeno tra gli appassionati e la miriade di estimatori sparsi per lo Stivale, avrebbe potuto solo lontanamente immaginare. Sorpresa, sconcerto, desiderio di conoscere i motivi alla base di una decisione che lascia interdetti per i tempi e i modi (un laconico comunicato della Figc) con cui si è manifestata. Solidarietà con (l’ormai ex) c.t. e attestati di immutata stima da parte dei concittadini: amici, colleghi di sport, autorità.

"Non mi meraviglierei se tutto fosse ricondotto alla polemica nei confronti della federazione sull’eccesso di utilizzo degli stranieri nel nostro campionato – l’ipotesi dell’avvocato Marco Polita ex sindaco ed ex presidente della Jesina calcio – un anno fa Roberto aveva ribadito le difficoltà nel formare una rosa di giocatori italiani, se così fosse avrebbe dato un messaggio forte e una dimostrazione di coerenza che mi trova perfettamente d’accordo. Sappiamo quanto fosse orgoglioso di allenare la Nazionale e quante volte abbia rinunciato a proposto economicamente più vantaggiose pur di essere c.t., in ogni caso ogni scelta va rispettata". "Se davvero è così spero possa essere dei nostri il 9 settembre alla Notte Azzurra (l’annuale festa di tutte le società sportive jesine ndr) – scherza Samuele Animali vice sindaco e assessore allo sport – sono curioso di capire, come jesino mi spiace, ritengo fosse un onore per tutta la città essere rappresentati ai massimi livelli dello sport, come tecnico Roberto Mancini ha tutta una vita davanti se ha fatto questa scelta avrà avuto i suoi buoni motivi". Anche il mondo della scherma (tra campioni ci si capisce sempre) si schiera col c.t. "Non ho idea di cosa ci sia alla base di queste dimissioni – così Stefano Cerioni, c.t. della Nazionale di fioretto a novembre di nuovo in pedana a Berlino per la prova di Coppa del Mondo - giorni fa aveva accettato l’incarico di dirigere anche le altre nazionali non mi meraviglierei se ci avesse ripensato e avesse deciso di tornare all’antico: lasciatemelo dire, una cosa è scegliere un club dove si lavora tutti i giorni un’altra allenare una volta ogni tre mesi … Conoscendolo avrà ponderato bene le sue decisioni". In fuga dalla capitale, tra le acque sicure della amata spiaggia di Senigallia con marito e figli, Elisa Di Francisca non nasconde un moto di sorpresa. "Davvero? Lo apprendo in questo momento – genuina la meraviglia della pluricampionessa olimpica - conosco Roberto da una vita, a Jesi ci siamo incontrati tante volte in occasione di cerimonie e premiazioni: cosa dire, da jesina e da sportiva mi dispiace, sarei curiosa di conoscere i motivi che lo hanno portato a questa decisione".

Sorpresi e spiazzati (come dopo una finta del Mancio calciatore …) a conferma di una decisione maturata lontano da occhi e orecchie indiscrete, anche gli amici più intimi. Bruno Sassaroli, quello di più vecchia data, ieri letteralmente accerchiato dai media. "Sorpreso? Certamente! Ho letto anche io la notizia pochi minuti fa sui social. Se ne ero al corrente? Assolutamente no! L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato una ventina di giorni fa, gli ho mandato un sms, non mi ha ancora risposto sarà tempestato di messaggi di sicuro lo farà con nelle prossime ore. Magari avremo modo di parlarne a quattr’occhi, quando viene a Jesi mica avverte, arriva zitto zitto e me lo ritrovo all’improvviso in negozio (il Saint Michel a Jesi ndr)".

Amedeo Santoni è il presidente dell’Inter Club da sempre intitolato al Mancio. "Notizia non del tutto inaspettata qualcosa mi era arrivato anche se è troppo presto per qualsiasi tipo di illazioni – confessa – mi auguro di sentirlo nei prossimi giorni adesso che è libero spero proprio di averlo ospite d’onore alla inaugurazione della nuova stagione del club il 19 prossimo e di vedere insieme la partita col Monza alle 20.45". Si mormora in giro che potrebbe essere proprio il Mancio il nuovo allenatore della Juventus … "Non sia mai – celia il presidente – se per caso mi tocca cambiare nome al Club …" .