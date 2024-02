La Sunday Cup con settanta giocatori al Conero Golf di Sirolo

La gara Sunday Cup, andata in scena domenica 25 febbraio, ha concluso l’attività agonistica del mese di febbraio del Conero Golf. Formula a coppie, tanto divertimento e oltre settanta giocatori scesi in campo nel circolo di Sirolo. Il sole ha accompagnato i giocatori rendendo quasi primaverile il clima. Il percorso si è presentato in ottime condizioni a beneficio dei punteggi. Giacomo Toccaceli e il giovane Riccardo Sacchini hanno battuto gli avversari e il par del percorso, completando le diciotto buche da campionato in 71 colpi. Molto combattuta la categoria netta con tantissime squadre oltre i 40 punti, spartiacque dell’eccellenza. Maurizio Galassi e Riccardo Donadio (44) hanno superato di misura Massimiliano Monterubbianesi e Antonio Donadio (43) al termine di un avvincente testa a testa all’ultimo colpo. Hanno completato il podio Alessandro Campanelli e Sonia Carletti (41), migliore coppia mista.

Andrea Ronchi