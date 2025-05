La svolta dopo vent’anni. L’imprenditore Alberto Rossi compra l’hotel Roma & Pace: "Atto d’amore per la città"

Hotel Roma & Pace: un blitz di Alberto Rossi mette fine a quasi vent’anni di abbandono di uno dei buchi neri immobiliari del centro città. L’imprenditore e armatore anconetano martedì pomeriggio ha messo la firma sul preliminare di vendita/acquisto dell’ex 3 Stelle. Questione di giorni e dal preliminare si passerà alla firma sul contratto definitivo: "Ci ho messo un week-end a decidere di compiere questo passo, nonostante fosse necessario mettere d’accordo i 38 soggetti giuridici che risultavano essere proprietari di quell’immobile – è il commento del capo della Frittelli Maritime e dell’Adria Ferries – Sono un imprenditore, faccio business, ma in questo caso ho deciso di fare questo passo seguendo il cuore e l’amore per la mia città. Parliamo di un sito che rappresenta un pezzo straordinario di città. Un nuovo hotel? Stiamo valutando, quando avremo terminato le nostre analisi decideremo il da farsi. Potrebbe restare un albergo, ovviamente rinnovato profondamente, ma avere anche altre destinazioni, magari legate al tema commerciale e comunque polivalente. Una volta terminati i passaggi di successione e superata la prima fase, quella progettuale e burocratica, credo che il cantiere possa durare all’incirca un paio di anni. Sui tempi complessivi non sono in grado di poter fare delle anticipazioni, ma una cosa la voglio garantire: farò di tutto affinché il cantiere sia il meno invasivo possibile, creando meno disagi alla città e alla sua gente".

Una luce si riaccende nel cuore di Ancona dopo quasi un ventennio di buio. Le mura, gli interni e la memoria dell’albergo di via Leopardi, grigio e tetro, ma col suo fascino rimasto intatto, torneranno in qualche modo a rivivere. Un vero e proprio atto di rigenerazione urbana: "La mia parola d’ordine è ‘riqualificare’ – aggiunge Alberto Rossi all’indomani della firma del preliminare – In fondo resto coerente e do continuità a un percorso che negli ultimi anni, sul fronte immobiliare, mi hanno prima portato ad acquisire l’attuale sede Adria Ferries al Passetto e l’ex stabilimento Bunge al porto dove è in corso d’opera del grande progetto Eagle. Un vero e proprio fil rouge attraverso cui acquisisco, recupero e riconsegno pezzi di città per la collettività".

La volontà di Rossi e l’intermediazione della Bugaro Immobiliare hanno trasformato un’idea in un fatto concreto, ricordando appunto che c’erano 38 soggetti giuridici da mettere d’accordo, ognuno proprietario di una sua porzione di un immobile grande 4mila metri quadrati. Infine Rossi analizza un aspetto: "La città sta recuperando credibilità grazie ad altri esempi virtuosi di imprenditorialità. Penso all’hotel 5 Stelle che sorgerà proprio a pochi metri dal Roma&Pace (l’ex Palazzo del Mutilato tra corso Stamira e via Astagno, ndr) o al grande lavoro fatto da Bernetti sull’hotel Palace, tutte belle e interessanti iniziative private. L’amministrazione comunale sta assecondando questo vento e gli interventi pubblici di recupero all’ex Inps e in altri siti lo stanno a testimoniare".