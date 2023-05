La svolta inizia al bivio delle elezioni

Andrea Brusa

Là fuori c’è una città che, a pochi giorni dal voto, sa di essere a un bivio (e non al bivio) importante della sua storia. Una città che, anche complici i due anni di pandemia con tutti i suoi strascichi, ha voglia di tornare a sognare in grande, di ritrovare un orgoglio forse sopito, di riscoprirsi bella e curata, di attarrre e non essere attratta, di pensare a progetti che lascino un segno tangibile, di parlare di visione e non di buche, di sentirsi capoluogo di regione, di essere Ancona. Ecco perché la prossima settimana ci auguriamo davvero di non dover tornare a parlare, ancora una volta, di astensionismo record. La svolta, qualunque essa sia, parte anche da qui: si chiama partecipazione alla vita della città. La nostra città.