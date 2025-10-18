La svolta societaria: "Cantiere delle Marche", c’è la famiglia Loro Piana

Cantiere delle Marche (CdM), leader mondiale nella costruzione di yacht explorer di lusso, annuncia un importante riassetto della propria compagine societaria: CLP2, la holding che fa capo a Giovanni Cagnoli (nella foto) attraverso Carisma e alla famiglia Loro Piana, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale del cantiere. "Fondata nel 2010 da Ennio Cecchini e Vasco Buonpensiere – spiega una nota – l’azienda si è distinta per visione, coerenza e capacità di innovare nel rispetto dell’autenticità e dell’artigianalità tipicamente italiane. Con il consolidamento della partecipazione CLP2, CdM potrà contare su risorse e competenze che ne sosterranno l’ulteriore evoluzione industriale e commerciale, preservando al tempo stesso l’identità e i valori che hanno reso unico il marchio: qualità assoluta, affidabilità, passione e spirito pionieristico".

Ennio Cecchini (presidente) e Vasco Buonpensiere (amministratore delegato) restano soci dell’azienda e continueranno a essere pienamente impegnati nella guida e nello sviluppo strategico di Cantiere delle Marche, garantendo la continuità nella visione e nel management che hanno reso il marchio un punto di riferimento riconosciuto a livello mondiale.

"Questo passaggio rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita (anche di posizionamento) di Cantiere delle Marche" ha dichiarato Vasco Buonpensiere, CEO e co-fondatore. Prosegue Ennio Cecchini: "Condividiamo con Carisma e la famiglia Loro Piana la stessa visione di eccellenza, discrezione e autenticità che da sempre contraddistingue il nostro e il loro modo di fare impresa".

"Insieme alla famiglia Loro Piana abbiamo trovato in CdM un esempio straordinario di passione, competenza e autenticità simile ai valori che da sempre hanno contraddistinto lo sviluppo delle aziende in cui abbiamo investito – ha commentato Giovanni Cagnoli – Il nostro obiettivo è sostenere l’azienda in un percorso di sviluppo internazionale, nel pieno rispetto del suo DNA e del suo straordinario team".