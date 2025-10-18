Sos case popolari
CronacaLa svolta societaria: "Cantiere delle Marche", c’è la famiglia Loro Piana
18 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
  La svolta societaria: "Cantiere delle Marche", c'è la famiglia Loro Piana

E’ stata acquisita la maggioranza del capitale sociale, ma la guida non cambia

Cantiere delle Marche (CdM), leader mondiale nella costruzione di yacht explorer di lusso, annuncia un importante riassetto della propria compagine societaria: CLP2, la holding che fa capo a Giovanni Cagnoli (nella foto) attraverso Carisma e alla famiglia Loro Piana, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale del cantiere. "Fondata nel 2010 da Ennio Cecchini e Vasco Buonpensiere – spiega una nota – l’azienda si è distinta per visione, coerenza e capacità di innovare nel rispetto dell’autenticità e dell’artigianalità tipicamente italiane. Con il consolidamento della partecipazione CLP2, CdM potrà contare su risorse e competenze che ne sosterranno l’ulteriore evoluzione industriale e commerciale, preservando al tempo stesso l’identità e i valori che hanno reso unico il marchio: qualità assoluta, affidabilità, passione e spirito pionieristico".

Ennio Cecchini (presidente) e Vasco Buonpensiere (amministratore delegato) restano soci dell’azienda e continueranno a essere pienamente impegnati nella guida e nello sviluppo strategico di Cantiere delle Marche, garantendo la continuità nella visione e nel management che hanno reso il marchio un punto di riferimento riconosciuto a livello mondiale.

"Questo passaggio rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita (anche di posizionamento) di Cantiere delle Marche" ha dichiarato Vasco Buonpensiere, CEO e co-fondatore. Prosegue Ennio Cecchini: "Condividiamo con Carisma e la famiglia Loro Piana la stessa visione di eccellenza, discrezione e autenticità che da sempre contraddistingue il nostro e il loro modo di fare impresa".

"Insieme alla famiglia Loro Piana abbiamo trovato in CdM un esempio straordinario di passione, competenza e autenticità simile ai valori che da sempre hanno contraddistinto lo sviluppo delle aziende in cui abbiamo investito – ha commentato Giovanni Cagnoli – Il nostro obiettivo è sostenere l’azienda in un percorso di sviluppo internazionale, nel pieno rispetto del suo DNA e del suo straordinario team".

© Riproduzione riservata