La telefonata choc alla sorella in Croazia: è rientrata subito

La madre anziana, a casa con la badante e la sorella in vacanza in Croazia. In famiglia la prima ad essere informata della morte di Andrea Monti è stata la sorella Stefania.

Era partita per godersi qualche giorno di riposo poi ha ricevuto la telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere.

Uno choc tremendo. Disperata, dalla sponda opposta del madre Adriatico, ieri ha cercato subito il modo per poter rientrare presto ad Ancona e seguire da vicino la vicenda. In aereo, in nave, voleva prendere il primo mezzo utile. Il suo datore di lavoro, con cui era in contatto telefonico, è arrivato in via Fioretti per poterle dare una mano e informarla a distanza. E’ entrato nel capannone, dove c’era ancora la polizia e, in un punto non visibile, anche il corpo del 53enne, coperto da un telo. La preoccupazione è andata subito alla mamma di Monti, c’era da informarla e la sorella si è preoccupata di poter trovare il modo senza traumatizzarla. Monti era molto legato alla madre e alla sua famiglia. Non era sposato e non aveva figli. La notizia ha destato grande impressione anche sui social.