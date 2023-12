La telefonata salva-mamma: "Bimbo bravo e coraggioso. Così l’abbiamo rassicurato"

Trentatré anni, tre dei quali passati a lavorare alla centrale del Nue, il numero unico di emergenza, anconetana e anche mamma. E’ l’operatrice del 112 che mercoledì, alle 21, nel turno di notte, in una delle 22 postazioni che compongono il quartiere generale dell’emergenza di Marche e Umbria, ha preso la telefonata del bambino di 11 anni che chiedeva aiuto perché il padre stava picchiando la madre. Il Carlino ieri l’ha raggiunta in centrale, proprio nella postazione dove lavora. "E’ stata una chiamata di pochi secondi – ha raccontato l’operatrice, che chiede di rimanere anonima per motivi di sicurezza per il lavoro che svolge – a cui ho risposto con la frase che diciamo a tutti: ’pronto emergenza, di cosa ha bisogno?’. Dall’altra parte ho sentito delle urla di sottofondo, c’era un litigio in corso, poi una vocina mi ha detto solo ’polizia’ dandomi un indirizzo di casa e ha riattaccato. In questi casi si riascolta subito la telefonata che è stata interrotta dall’interlocutore, per un ulteriore controllo, e così ho fatto. Poi ho richiamato quel numero perché lo prevede la nostra prassi. Avevo già intuito che si trattava di un bambino, non gli ho chiesto l’età, in quel momento contava di più localizzarlo, ho usato un tono più amichevole, ha risposto subito alla telefonata fatta. Lui mi ha detto che il padre stava picchiando la madre e si sentivano ancora le urla. Gli ho chiesto se la mamma era ferita e lui mi ha detto di sì, gli ho detto resta in linea e ho passato la chiamata ai carabinieri che erano di zona".

In quei pochi secondi di colloquio il sistema in dotazione alla centrale aveva già localizzato il punto preciso da dove la telefonata, fatta con un cellulare, era partita e corrispondeva con l’indirizzo dato dal bambino. "Non è stata la prima chiamata che ho preso da un bambino nel corso di questi anni – ha continuato l’operatrice – capita che ne arrivino e noi siamo formati anche per questo, ce lo insegnano al corso dove facciamo proprio simulazioni di telefonate di richieste fatte da bambini. Quando senti la voce di un minore il carico emotivo è indubbiamente diverso".

Quella telefonata è stata risentita anche da Andrea Fazi, responsabile del servizio 112 che, insieme al responsabile dei sistemi cartografici Leonardo Rossini e al responsabile del sistemi tecnologici Domenico Paccone, sono il perno di tuta la centrale istituita tre anni fa. "Dall’apertura ad oggi siamo arrivati a 4 milioni di chiamate in tre anni – ha detto Fazi – 4mila al giorno, ogni operatore ne arriva a ricevere 40mila in un anno. Il bambino è stato bravo e coraggioso. Se non si può parlare c’è la app gratuita da scaricare che si chiama ’Where are u’. E’ molto usata dai sordi, ci hanno segnalato anche dei furti così. Si può usare senza credito e senza sim, ha una chat incorporata che leggiamo e a cui rispondiamo e in più ascoltiamo quello che sta succedendo attorno a chi chiama".