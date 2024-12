La tempesta di Natale. Il vento spazza via tutto lasciando sul campo decine di alberi caduti

La ricorderemo come la "tempesta di Natale". In epoca di grandi eventi meteorologici che, nonostante l’evidenza, fanno arricciare il naso a chi non vuole sentir parlare di cambiamento climatico irreversibile, non poteva mancare la bufera di vento ininterrotta per tre giorni. Con una scia di danni non da poco. Decine di alberi di grosso fusto abbattuti dalle folate di un vento gelido che soffiava da nord, nord-est, portando acqua lungo la costa, mare in burrasca e neve sulle alture a quote più che collinari. L’inverno è entrato tutt’altro che in punta di piedi nell’Anconetano, ma giornate di vento così intenso e prolungato, raramente si sono viste prima d’ora. A farne le spese soprattutto gli alberi: una vera e propria strage soprattutto tra Ancona e Falconara, due delle città più colpite. Ma danni e crolli si sono verificati anche tra Osimo, Castelfidardo e Jesi.

Nel capoluogo dorico, la frustata gelata ha lasciato il segno soprattutto nella zona compresa tra piazza Cavour e il quartiere Adriatico, dove si concentrano le maggiori alberature. Crolli anche nelle frazioni, da Sappanico a Montesicuro. Fortunatamente non si sono verificati danni a cose e a persone, ma i vigili del fuoco sono stati costretti ripetutamente a intervenire per delimitare le zone interessate dai crolli alla pineta del Passetto, in piazza Diaz e in piazza don Minzoni. Passata la bufera e tornato il sole a risplendere, lo scenario che si presenta davanti ai nostri occhi è impressionante. Cataste di tronchi tagliati e amassati dai vigili del fuoco in piazza Cavour, piazza Diaz e alla pineta del Passetto: un’operazione inevitabile per evitare potessero verificarsi danni ai passanti. Le aree interessate sono state delimitate in ossequio anche all’ordinanza emessa dal sindaco e che oggi sarà revocata. La tempesta di Natale è comunque passata, lasciando la sensazione che si sia sfiorato qualcosa di peggio.

