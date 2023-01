La terra torna a ballare al largo Scossa più alta: magnitudo 3.5

Torna a tremare la terra nel Nord delle Marche. Per fortuna, come è sempre accaduto dal terremoto di magnitudo 5,5 del 5 novembre l’epicentro è sempre posizionato nel Mare Adriatico, a pochi chilometri dalle coste di Fano e Pesaro. Come riportato sul sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 16.55 di ieri è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 al largo della costa pesarese ad una profondità di 9 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a 27 chilometri da Fano e 31 da Pesaro. Pochi minuti dopo, alle 17.01 di mercoledì, un’altra scossa, di grado 3.3 questa volta, con epicentro a 23 chilometri da Fano e 29 dal capoluogo ad una profondità sempre di 9 chilometri. In quest’area lo sciame sismico, iniziato con il terremoto di magnitudo 5.5 del 9 novembre, sta tuttora proseguendo anche se con una frequenza meno rilevante rispetto ai giorni immediatamente successivi alla prima scossa.

Dopo le due scosse superiori al grado tre di magnitudo, lo sciame sismico si è ripetuto con altre tre scosse dal 2.1 al 2.5 di magnitudo delle 17.38 alle 18.25. A conferma che ancora una volta la costa marchigiana spinge verso Est e ha ormai ripreso a piegarsi verso la Dalmazia. Complessivamente sarebbero state registrate ben oltre le 600 scosse dal novembre scorso ad oggi. L’accelerazione continua a colpire l’area fanese-pesarese rispetto a quella anconetana. Scosse superiori a 3 il mese scorso sono state registrate il 31 dicembre (3.1 al largo della costa pesarese), il 19 dicembre (3.3 al largo della costa anconetana), il 13 dicembre (3.4 al largo della costa pesarese), l’8 dicembre (3.6, 3.9 e 3.3 sempre al largo della costa pesarese) e l’1 dicembre (3.4 e 3.2 al largo della costa anconetana).

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Ma in molti però hanno sentito le due scosse, accadute a cavallo delle 17, e ormai ci hanno quasi fatto l’abitudine.