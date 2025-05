La terrazza del Maway al Passetto ospita: "Varano in bottiglia"

Evento dedicato agli amanti del vino oggi (ore 12) sulla terrazza panoramica del Maway al Passetto di Ancona. E’ ‘Varano in bottiglia’, ovvero ‘Waves and Wines’, degustazione di vini marchigiani e buffet. abbinate con cura dagli chef Walter Borsini e Marco Barchiesi, pensato per esaltare ogni sorso con sapori autentici e lo sguardo perso sull’orizzonte. Omaggiati di calice e portacalice, i partecipanti potranno conoscere chi trasforma ogni chicco d’uva in un avvolgente bianco o rosso: Tenute Cesaroni, Società Agricola Capriotti, Tenuta San Martino, Cantina SassodiVino, Podere Vito Cardinali, Il Granchio Nero e Marchetti Wines. L’azienda agricola Dell’Orso Silvia proporrà una selezione di oli, anche aromatici.