La testimonianza: "All’inizio non sapevamo se era davvero pericoloso"

"La paura c’è stata, in diversi hanno temuto davvero per quell’esemplare in giro per il convoglio". Federico Bora era trai passeggeri del Frecciarossa ieri. Non avrebbe mai creduto di dover scendere poco dopo essere salito perché a bordo era stato visto un serpente. "Non ci avevano detto che tipo di serpente fosse quindi non sapevamo nulla chiaramente circa la sua pericolosità o meno – ha raccontato – Il treno è stato soppresso. Era il Frecciarossa 8814. Ci hanno indicato subito di salire su due treni differenti a seconda della destinazione. Io ero diretto a Milano e sono dovuto salire prima su un Intercity e poi a Bologna su un altro Frecciarossa. Siamo stati fatti scendere ad Ancona ma sinceramente me l’aspettavo".

Inevitabile il trambusto che si è venuto a creare, gestito dal personale di Ferrovie dello Stato. "Ero salito alla stazione di Civitanova Marche e già il problema c’era, la carrozza in questione, la numero 10, era chiusa. Chi si trovava all’interno era già stato spostato nelle altre vicine – ha continuato Bora – Non ho avuto troppa paura proprio perché la carrozza in questione era già stata chiusa. Trenitalia ha gestito tutto in maniera molto professionale. Certo, ritardo all’arrivo c’è stato. In molti erano preoccupati forse più per il viaggio che li aspettava che per il serpente".