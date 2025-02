La The Begin cade ancora tra le mura di casa: niente da fare contro il Belluno

THE BEGIN

BELLUNO

THE BEGIN: Kisiel 1, Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 6, Ferrini 15, Sacco 5, Santini 13, Umek 14. All. Della Lunga.

BELLUNO: Luisetto 4, Ferrato 5, Bassanello, Schiro 1, Basso 14, Bisi, Martinez, Mian 30, Mozzato 3, Guizzardi, Saibene, Loglisci. All. Marzola.

Arbitri: Magnino ed Erman.

Parziali: 17-25, 22-25, 25-22, 21-25.

Niente da fare per la The Begin che si arrende anche al Belluno, nonostante due set estremamente combattuti. Il primo set resta in equilibrio fino al 6-6, poi i bellunesi prendono progressivamente il largo trascinati da uno scatenato Mian. Un suo muro, un attacco di Basso e ancora uno di Mian chiudono il primo set in favore della formazione di Marzola. La The Begin fa quadrato, prova a reagire e comincia meglio il secondo set, i punti di Umek e Santini tengono la squadra di Della Lunga incollata all’avversario fino al 10-10, un errore in battuta di Sacco porta Bellino sul 15-20 poi Ancona cambia marcia, sono ancora Santini e Umek a riportare sotto i dorici fino al 18-20, Andriola firma il punto del 21-22, ma poi ancora Mian mette a terra i punti decisivi per l’aggiudicazione del set.

Bene Ancona nel terzo parziale, nonostante il 6-10 su attacco di Saibene la formazione di Della Lunga si scuote, e sul 16-15 mette la freccia, Ferrini e Sacco sono decisivi nel finale di set che alimenta le speranze doriche. Poi, però, Belluno fa quadrato, e dall’11-12 del quarto set scava quel minimo solco che le permette di aggiudicarsi parziale e partita, nonostante Sacco e Ferrini provino invano, nel finale, a tenere vivo il match. Domenica prossima la The Begin sarà impegnata a Brugherio alle 16 in una partita assolutamente da vincere.