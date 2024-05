La The Begin con la testa ai playoff per la A3

La The Begin ha fatto tredici. Ben tredici vittorie consecutive sono state conquistate dalla formazione anconetana allenata da coach Dore Della Lunga. Sabato scorso, l’ultima, contro Loreto, nell’ultima giornata della stagione regolare. Dopo aver blindato ormai da tempo i playoff e ultimamente anche il primo posto, dopo un girone di ritorno straordinario, un po’ come tutto il campionato viste le sole due sconfitte in stagione regolare, le stesse di Porto Maggiore nell’annata sportiva 2017-18. Una cavalcata sontuosa che conduce Ferrini e compagni ai playoff promozione per la serie A3, al via il 18 maggio. Dove Ancona vorrà essere protagonista, per cercare di chiudere il cerchio di una stagione fin qui da applausi cercando di riportare la Dorica nel volley con la prima lettera dell’alfabeto. In attesa dei playoff il gruppo dorico ha fatto festa e brindato al SeeBay di Portonovo.