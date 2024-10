La The Begin e il sogno A3: "L’obiettivo è la salvezza"

Ancona

Si alza il velo sulla The Begin Volley, squadra di pallavolo anconetana che domenica pomeriggio alle 18 farà il suo esordio in serie A3 maschile al PalaPrometeo Estra Rossini contro gli umbri dell’Altotevere San Giustino.

Ieri mattina la squadra del presidente Guido Guidi è stata presentata al SeeBay Hotel di Portonovo, alla presenza del vicepresidente, Emanuele Lodolini, del vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, della responsabile amministrativa Loredana Pistonesi, della responsabile marketing Federica Tedeschi, e naturalmente del confermato coach Dore Della Lunga e del suo staff.

Presenti anche il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e il presidente Federvolley delle Marche, Fabio Franchini. Un progetto sul territorio e per il territorio, come recita la The Begin, che con l’approdo in serie A3, quest’anno, dopo la promozione dalla B dello scorso campionato, può fare un grande salto in avanti in termini di visibilità, a confronto con formazioni umbre, venete, lombarde, sarde e piemontesi.

Dorici nel girone bianco a dieci squadre, poi c’è quello blu con il resto dell’Italia, è il terzo campionato maschile di pallavolo. La regular season che per il girone bianco comincia, appunto, domenica, terminerà il 9 marzo. Per la neopromossa The Begin obiettivo salvezza e sorpresa: le ultime due del girone bianco disputeranno i playout con le ultime tre del blu, quello con tutte le formazioni più a sud, ma i dorici di Della Lunga faranno di tutto per imporsi all’attenzione dell’Italia, a cominciare dalla sfida contro gli umbri.

"Categoria nuova, squadra rinnovata e campionato a molti sconosciuto, a me per primo – spiega coach Della Lunga –. Sicuramente l’obiettivo è provare a mantenere la categoria e poi durante l’anno vedremo a che punto siamo e quanto sarà difficile raggiungere l’obiettivo oppure se potremo ambire a qualcosa di più. Sono il primo che deve provare a capire il prima possibile quello che la categoria richiede per essere all’altezza di questo campionato".

"Questo non è solo un progetto sportivo – aggiunge Emanuele Lodolini – ma anche tanto di più, valorizzazione del territorio e dei più giovani. Guido Guidi ha dato fiducia e ha creduto in questo progetto quando c’erano anche altre realtà che provavano a coinvolgerlo, dando la priorità proprio a noi".

"In un momento in cui lo sport anconetano ha vissuto la sua crisi nel calcio – conclude il vicesindaco Giovanni Zinni – nella disgrazia di quel settore si è aperto uno spazio di visibilità per chi da anni opera con impegno, intelligenza e concretezza. Lo sport anconetano è in salute e oggi celebriamo una società che ha lavorato seriamente e bene e che si appresta ad affrontare il campionato di A3, un piccolo sogno che si avvera".

Giuseppe Poli