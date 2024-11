La The Begin fa sognare: "Possiamo fare meglio"

La The Begin che nessuno si aspettava è andata a vincere 3-1 domenica a Belluno contro una delle favorite per la vittoria finale del campionato, o comunque contro un’avversaria costruita per vincere, con tutte le aspettative del caso, che possono averle giocato un brutto scherzo. A tutto vantaggio di Ferrini e compagni, come sottolinea coach Dore Della Lunga: "La nostra partita non è stata davvero una partita perfetta, anzi. I ragazzi sono stati molto bravi, come nella sfida precedente abbiamo sfruttato l’opportunità che ci è stata data dall’avversario. Belluno ha un roster molto importante, con molta scelta, ha anche un opposto che non è mai entrato in campo, squadra e società già pronte per una categoria superiore, ma in campo questo non riescono a dimostrarlo. La verità è che loro hanno giocato peggio di noi e per questo abbiamo vinto". Una The Begin che pur disputando una prova non perfetta è riuscita a restare in partita e a trovare lo spunto vincente nei momenti cruciali del match: "Giocando male siamo rimasti sul pezzo, eravamo fuori casa e sentivamo che c’era un’opportunità – prosegue Della Lunga –. Loro non riuscivano a ingranare, sono una squadra che sente anche la pressione dell’ambiente e che poi si ritrova un po’ bloccata. Abbiamo capito che non riuscivano a esprimere il loro valore e nelle nostre non poche difficoltà siamo stati lì e tre set su quattro abbiamo messo la zampata finale, facendo magari una giocata migliore degli avversari, oppure un errore in meno".

Il successo sul Cagliari e poi quello di Belluno non cambiano la visione di questo campionato. La ricetta di Della Lunga resta la stessa: "Abbiamo conquistato sei punti in due gare. Bravissimi, ok, ma dal punto di vista del gioco e della tecnica possiamo fare meglio. Assolutamente. Dobbiamo farlo, già dalla prossima partita. Per quanto possa sembrare strano dirlo, giocando così non so quante partite vinciamo. Ma i ragazzi ne sono consapevoli, se ne sono accorti anche i ragazzi, non troveremo sempre la strada spianata".

Tre vittorie su cinque partite, ma il motto della The Begin è "non montarsi la testa": "E’ un campionato stranissimo, con dieci squadre che non conosco, ne vinci due e sei quarto, magari ne perdi due e ti ritrovi nono. La classifica la guardo poco, e adesso trae in inganno – conclude Della Lunga –. Abbiamo una partita in casa da sfruttare, contro un’avversaria che sta faticando, e dobbiamo provare a vincere. Perché le trasferte difficili arriveranno. E il nostro gioco deve ancora migliorare".

Giuseppe Poli