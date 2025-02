La The Begin in casa del Sarroch con il sogno di evitare i playout

Penultima gara di regular season per la The Begin Volley Ancona che affronta la difficile trasferta sarda di Sarroch dove domani alle 17 si misurerà con la Sarlux. I dorici di coach Dore Della Lunga sono penultimi in classifica con 15 punti, Sarroch sesta con 23. I punti da recuperare su Cagliari e Savigliano sono 6. Alla The Begin, per evitare i playout servono 6 punti e una serie di coincidenze favorevoli. Con la testa proiettata già verso la post-season, ma concentrata anche sulla sfida di Sarroch che dovrà servire a Ferrini e compagni per testare la propria condizione in vista dei playout, la The Begin si prepara a scendere sul taraflex sardo. L’ultima sconfitta maturata contro la Monge Gerbaudo Savigliano ha quasi sancito l’esito della regular season per i dorici che ormai deve concretamente pensare all’ipotesi playout, sebbene ci siano queste ultime due gare da disputare, Sarroch e poi in casa contro la Negrini Acqui Terme, terza forza del campionato. Parteciperanno ai playout le ultime tre squadre classificate nel girone blu e le ultime due del girone bianco che disputeranno un girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Le prime due formazioni che usciranno da questa serie di confronti guadagneranno la permanenza in serie A3, le altre tre retrocederanno in serie B. Al momento ci sono due formazioni che sono ampiamente ultime, e cioè i Diavoli Rosa Brugherio e la Energy Spike Campobasso. Nel girone bianco quasi certa dei playout anche la The Begin Volley, mentre nel blu c’è incertezza tra Napoli e Castellana Grotte, al momento le due squadre principali candidate ai playout, e Sabaudia, che ancora non è salva. I playout cominceranno il 16 marzo.