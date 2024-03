La The Begin vola: spazzato via Il Potentino

3

PARZIALI: 25-22, 25-16, 25-21

THE BEGIN VOLLEY : Giorgini, Larizza 2, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 10, Fantauzzo 12, Tomassetti, Ferraro 6, Ferrini 17, Sansonetti, Ujkaj, Santini 9. All. Della Lunga.

POTENTINO: Vignaroli, Facchi 1, Gaspari, Talevi 6, Minelli, Oberto, Sassi 6, Negro, Nobili 5, Donati, Pastocchi, Bernacchini 7, Valla 9, Monti 4. All. Zamponi.

Arbitri: Bachis e Paccagnella.

Dopo la vittoria nel derby di Osimo Ancona si prende tre punti anche contro Potentino. La formazione di Della Lunga schiaccia via in tre set le potenziali insidie del match del PalaBrasili di Collemarino contro Potentino salito a Collemarino forte del 3-0 a Forlì. Una prestazione di carattere per i dorici sempre in controllo della partita trascinati da capitan Ferrini e Fantauzzo, autori rispettivamente di 17 e 12 punti. Da evidenziare anche la prova dei centrali Ferraro e Gasparroni, particolarmente incisivi in attacco.