La Tirreno-Adriatica attraverserà Arcevia: "Scuole tutte chiuse"

La VI tappa della gara ciclistica Tirreno /Adriatico, Cartoceto Frontignano, sabato tra le 13.30 e le 14.15 attraverserà anche il Comune di Arcevia. "Desidero ringraziare tutti coloro che metteranno a disposizione il loro tempo e la loro opera preziosissima, senza la quale non sarebbe possibile avere il passaggio di una gara ciclistica storica, le forze dell’ordine Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico Comunale, i gruppi di Protezione Civile, i Sindaci dei Comuni di provenienza, (Barbara, Serra de Conti, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Corinaldo, Sassoferrato), gli ex Carabinieri e ex bersaglieri, i volontari delle nostre Associazioni, ed in particolare il gruppo di protezione civile comunale. Non è la prima volta – spiega Marisa Abbondanzieri, sindaco di Arcevia –. Chiedo ai cittadini la massima responsabilità poiché il traffico sarà interdetto dalle 12 alle 14:30 e mi auguro che tutto possa andare al meglio. Saranno chiuse le scuole, non si effettuerà il mercato, non potranno circolare i pullman nelle ore centrali della giornata, a tutti chiedo un piccolo sacrificio negli spostamenti che dovranno tener conto del passaggio della gara che avverrà tra le 13.30 e le ore 14.15. Tutti insieme dobbiamo fare il meglio, la gara ciclistica annuncia l’arrivo della primavera e il nostro territorio è molto amato dai ciclisti! Se sarà bel tempo sarà tutto più facile. A tutti i partecipanti il benvenuto di tutti gli arceviesi".