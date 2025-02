La tolleranza dell’assessore. Sosta selvaggia, linea soft. Ma il centro è già una giungla. Ecco come si rischia il caos

Noi che ci sentiamo al di sopra della legge e delle regole per una buona convivenza; noi che ce ne freghiamo della sosta regolare, magari sulle strisce blu o nei parcheggi pubblici e privati e tanto meno ci curiamo di creare disagi a persone con disabilità, mamme con passeggini e carrozzine, anziani e così via. Girare a piedi nella zona centrale della città in un qualsiasi giorno feriale, il mattino o il pomeriggio è un terno al lotto. Così abbiamo fatto, evidenziando soltanto alcuni dei comportamenti inaccettabili posti in essere da automobilisti di anarchica visione, forti e incuranti del rischio di subire una sanzione. Il nostro breve giro è partito da piazza Cavour, o meglio il tratto di pavimentazione davanti alla libreria ‘Sonnino’; qui una Smart faceva bella mostra di sé, lasciata sul camminamento pedonale. Da lì abbiamo notato una certa confusione nella parte finale di via Veneto, all’incrocio con le vie San Martino e Vecchini, altra zona dove lasciare le auto come viene è abbastanza frequente, nonostante il caos del traffico circostante.

Uno degli epicentri della sosta selvaggia ad Ancona è corso Mazzini, in particolare le aree limitrofe alla piazzetta da cui prende il nome la chiesa dei santi Cosma e Damiano; i veicoli, di ogni tipo, buttati addirittura quasi sulle scale della chiesa, dentro le aiuole, attaccati ai tronchi degli alberi. Sopra piazza Roma, tra via Carducci e via Zappata, altro punto nevralgico della sosta selvaggia, senza dimenticare che dall’altro lato della piazza, a ridosso di corso Stamira, ogni giorno decine di auto sono in sosta irregolare all’altezza della fermata del bus. Piazza Pertini e piazza Stamira sono altri due luoghi accentratori di traffico e di sosta irregolare. Ma ormai tutto questo non fa quasi più notizia. Se non fosse che l’assessore Zinni ha chiesto addirittura più tolleranza in materia di multe ai vigili in centro nei giorni festivi e prefestivi: insomma, se la sosta selvaggia è poca cosa si può anche chiudere un occhio.