La "Tosca" entra al teatro Gentile con l’Orchestra Raffaello e il coro

Tosca di Giacomo Puccini con l’Orchestra Raffaello diretta da Stefano Bartolucci andrà in scena sabato (ore 21) al Teatro Gentile. La regia e la messinscena saranno a cura di Giuliano Ferri. L’orchestra Raffaello sarà accompagnata dal coro delle voci bianche della Scuola primaria A. Di Nuzio diretto dal Maestro Maria Grazia Trontino.

L’iniziativa, presentata ieri, è del Comune con la collaborazione dell’Amat e il contributo della Fondazione Carifac. "Il nostro obiettivo – sottolineano Stefano Bartolucci, direttore dell’Orchestra Raffaello e Luca Nicolini, presidente dell’associazione Orchestra Raffaello e prima viola – è anche lavorare per la loro diffusione, attraverso lezioni soprattutto nelle scuole primarie e secondarie, dove molti dei professori d’orchestra insegnano. Attraverso didattiche mirate, come far indossare ai giovani alunni dei cartelli, ogni studente si sente immerso nella meravigliosa atmosfera operistica e fa proprie la trama e la storia in cui si svolge. In alcune scuole, poi, si è arrivati alla pratica del canto, del flauto dritto e delle percussioni su capolavori come Il barbiere di Siviglia, l’Elisir d’amore, le Nozze di Figaro e Carmen, attraverso la composizione di partiture su misura e la loro proiezione sullo schermo. Nelle opere in cui è previsto il coro di voci bianche come Carmen, La Bohème e Tosca, il direttore d’orchestra, alcuni dei cantanti e dei registi, si sono resi disponibili a incontrare i ragazzi per insegnare loro la parte e portarli sul palco. Questa collaborazione si è resa possibile grazie all’ impegno della scuola primaria Allegretto di Nuzio con la sua referente Maria Grazia Trontino".

"Il nostro – aggiunge l’assessore alla bellezza Maura Nataloni - è un tempio della lirica, inaugurato nel 1884 proprio con la rappresentazione dell’Aida di Verdi. Un teatro che gode di un’acustica apprezzata da tutti gli artisti. La Tosca è un’opera moderna, un melodramma che abbina la trama alla musica capace di affascinare generazioni di persone e che viene rappresentata nei teatri più importanti di tutto il mondo. L’iniziativa dell’Orchestra Raffaello nel coinvolgere gli studenti delle scuole è molto interessante e da ripetere perché i ragazzi hanno modo di conoscere un genere musicale che di solito non viene loro proposto. I ragazzi così diventano ambasciatori anche presso le famiglie trasmettendo l’amore per la lirica. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15: 07323644.