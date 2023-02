La tragedia di Corinaldo "vista" dagli studenti

‘Doveva essere una festa’, presentato ieri, in anteprima nazionale, il docufilm che ripercorre attraverso testimonianze e immagini la tragedia della "Lanterna Azzurra" il locale di Corinaldo in cui la notte dell’8 dicembre 2018 cinque minorenni e una mamma persero la vita schiacciate dalla folla. Il progetto ‘La linea sottile’ è un’iniziativa della Fondazione Lhs, ente no profit fondato dodici anni fa da Saipem per diffondere la cultura della salute e sicurezza nell’industria e nella società, realizzato in collaborazione con il giornalista e storyteller Luca Pagliari per sensibilizzare l’universo scolastico sul tema della sicurezza, nella convinzione che ogni significativo cambiamento culturale deve in primis radicarsi nelle nuove generazioni.

Ieri, per la prima volta, in sala c’erano anche alcuni giovani sopravvissuti a quella maledetta notte: "Il docufilm – spiega Luca Pagliari - mira ad approfondire il tema della sicurezza e delle responsabilità, osservando il dramma di quel notte da una prospettiva molto distante dal pietismo e dalla retorica. Piuttosto che calarsi in quella che si definisce pornografia del dolore, intende frugare tra le pieghe e le ombre di una società individualistica, cinica e basata sulla logica di un profitto malato e indifferente al rispetto dell’essere umano". Il cortometraggio rappresenta il primo tassello del progetto "La linea sottile", che si basa sulla realizzazione di contenuti mirati a creare maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema della cultura della sicurezza: docufilm, interviste, notizie, testimonianze e podcast che troveranno spazio all’interno di una piattaforma digitale destinata a svilupparsi gradualmente, con l’ambizione di diventare, nel tempo, un riferimento in quest’ambito per il mondo della scuola e non solo.

Dopo la presentazione, il docufilm è pronto a girare l’Italia allo scopo di sensibilizzare il più alto numero possibile di ragazzi sull’argomento, facendoli riflettere sulla preziosità di ogni singola vita e portandoli a comprendere che l’attenzione verso sé stessi e gli altri rappresenta il primo passo verso la costruzione di una società evoluta.

Al lavoro anche Cogeu, il Comitato genitori unito, nato dopo la tragedia con lo scopo di sensibilizzare i giovani e non sul tema della sicurezza, che una settimana fa è stato ricevuto a Palazzo Madama per il riconoscimento nazionale della ‘Giornata del Divertimento in Sicurezza’.