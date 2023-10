La tragedia di Ustica vista da Amato

"1948-2023: la Costituzione e i suoi nemici". Oggi la chiusura dell’evento che ha portato a Fabriano i big della politica, della filosofia e della letteratura. Alle 18 la tragedia di Ustica sarà al centro dell’incontro a cui parteciperanno Giuliano Amato, ex presidente della Corte Costituzionale, e Daria Bonfietti, presidente della associazione parenti delle vittime della strage di Ustica. Le recenti posizioni dell’ex presidente del Consiglio, hanno suscitato ampia eco. Alle 21,15 di domenica la manifestazione si concluderà al teatro Gentile con la lettura scenica del giornalista Ezio Mauro dal titolo: "L’anno del fascismo. 1922, cronache della marcia su Roma". "Abbiamo promosso questo evento sul valore e l’attualità della nostra Costituzione – spiega il sindaco Daniela Ghergo - perché pensiamo che essa sia nata non solo per orientarci nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto nei momenti più difficili del nostro stare insieme, come cittadini italiani, cittadini europei e cittadini del mondo. Attraverso il contributo di punti di vista, a volte anche intransigenti, di grandi personalità del giornalismo italiano, della cultura e delle istituzioni, abbiamo voluto porre all’attenzione i valori non negoziabili al di fuori dei quali rischiamo di smarrirci e di pagare tutti un prezzo alto".