La tragedia in scooter: "Tommy era buono, spero abbia lasciato bei ricordi"

Sono stati sommersi da un’ondata di messaggi, di calore, di amore, per il lutto che ha profondamente lacerato le loro vite. Mamma Supy e papà Alessandro Bruciaferri, accanto alla loro secondogenita, piangono tutte le loro lacrime per la perdita di Tommaso, 14 anni, residente all’Aspio di Osimo, a pochi chilometri da dove il brutto incidente l’ha strappato alla vita venerdì mattina, a San Biagio, in via Ancona, mentre andava a scuola.

"Ringrazio tutti di cuore per il pensiero, spero che Tommy vi abbia lasciato un bel ricordo. Era buono, tanto", ha scritto il padre in risposta a tutti i messaggi ricevuti. Era in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Erano le 7.30 e in quel momento stava piovendo. L’asfalto era viscido, scivoloso.

E’ finito nella corsia di marcia opposta da dove sopraggiungeva un Fiat Doblò che procedeva da Osimo in direzione Aspio. Era un mezzo della Osimo servizi, partecipata del Comune. Sotto choc l’uomo alla guida del furgoncino, 38enne di Osimo, che non ha fatto in tempo a sterzare per evitare il giovane a terra. Quello scooter era la sua passione, l’aveva comprato quando, pochi mesi fa, aveva compiuto 14 anni. Le moto erano la sua passione, le seguiva con il padre. Oltre che frequentare il primo anno di Ragioneria all’istituto superiore "Corridoni Campana", Tommaso era anche uno sportivo, praticava atletica e prima ancora taekwondo.

"Caro Tommaso, abbiamo avuto il piacere di conoscere te e la tua splendida famiglia, quando alcuni anni fa ti sei avvicinato al nostro sport – scrivono dall’Accademia dorica di taekwondo di Ancona-Falconara -. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, oggi, di dover scrivere delle parole per ricordarti, dopo questa terribile fatalità. Vogliamo pensare che ci sei ancora vicino, a noi che ti abbiamo voluto bene per la tua simpatia, educazione e gioia di vivere. Il dolore è immenso, enorme, come enorme è l’ingiusta sorte che ti ha strappato all’affetto della tua famiglia, dei tuoi amici e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Che il nostro abbraccio ti raggiunga e accompagni ovunque tu sia".

A Osimo e ad Ancona, dove la famiglia è originaria, c’è grandissimo sconcerto. La salma non è stata ancora liberata e riconsegnata ai familiari. Si trova all’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette per l’autopsia che dovrebbe essere effettuata domani. Non si profilerebbe almeno per il momento alcuna responsabilità per il conducente del Doblò. Restano da organizzare i funerali che potrebbero tenersi martedì nella chiesa di San Biagio.