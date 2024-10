La "trappola" di via Flaminia. Travolto in bici da un’auto. Gravissimo ciclista di 30 anni

Ancora un incidente lungo via Flaminia, all’altezza del bypass della Palombella. Un uomo di trent’anni, extracomunitario è stato investito alle prime luci dell’alba di ieri mentre pedalava in sella a una bicicletta da passeggio sulla Flaminia. Il ciclista, ferito gravemente, è stato assistito dalla Croce rossa e del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette per tutte le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari intervenuti con un’ambulanza e l’automedica del 118, anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità che ha subito qualche disagio. E’ solo l’ultimo grave incidente di una lunga serie lungo via Flaminia. Proprio alcuni giorni fa avevamo dato notizia di un processo nel quale lo stesso giudice aveva evidenziato la pericolosità della strada a proposito gravissimo investimento ai danni di un infermiere dell’ospedale di Torrette che ha perso il posto di lavoro a causa dell’incidente subito all’altezza dello svincolo di via Mattei. Un punto dove l’illuminazione è insufficiente e dove le auto spesso procedono a una velocità superiore al consentito. Tra l’altro la segnaletica appare carente. Oggi quel’uomo investito l’11 gennaio del 2022, mentre camminava a piedi ha una pensione d’invalidità ma è menomato per sempre. Il primo segnale stradale che si trova è solo allo svincolo con via Mattei, a più di due chilometri una volta imboccata la Flaminia dall’incrocio di via Conca. Non ha un marciapiede percorribile, nemmeno una piazzola di sosta se un automobilista ha necessità di doversi fermare per un guasto.