La tratta vergognosa dei disperati

Andrea Massaro

C’è un limite a tutto. Anche alla pietà umana. Il quadro dipinto a tinte fosche dall’inchiesta della Procura di Ancona sulla presunta truffa sull’accoglienza dei migranti che sarebbe stata orchestrata da una cooperativa perugina, fa emergere in tutto il suo squallore e accende i fari su un aspetto su cui è impossibile girare la testa dall’altra parte: i migranti non sono merce di scambio, ma come tali vengono trattati. Sarà anche banale dirlo, ma sono esseri umani costretti ad affrontare una vita molto più complicata della nostra, per usare un eufemismo. Anche solamente pensare di guadagnarci sopra, fa ribrezzo.