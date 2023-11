La truffa dei viaggi "fantasma". Condannata la titolare, ma è in Kenya

Una coppia di sposi aveva potuto fare solo tre giorni di viaggio di nozze perché i restanti dodici non erano stati pagati. Un viaggio di lavoro in Sud Africa era stato interrotto perché il conto dell’albergo non era stato saldato. E ancora, un viaggio per un 50esimo di compleanno era saltato perché i soldi della caparra non erano mai stati dati al tour operator. Anche intere famiglie sono state beffate per le ferie estive perché il viaggio pagato non risultava prenotato. A rimanere con un palmo di naso sono state anche persone amiche che mai avevano sospettato del suo operato.

Con l’accusa di truffa aggravata ieri è stata condannata la titolare dell’agenzia di viaggio "Vanilla", a Castelfidardo, risucchiata da una inchiesta scoppiata nell’estate del 2018. I primi clienti si erano rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia e anche all’Adiconsum perché il loro viaggio era saltato nonostante il pagamento. Il giudice Carlo Cimini ha inflitto una pena di due anni e mezzo ad una 36enne, anconetana, volata poi in Kenya (dove vive con la madre) per sfuggire ad una clientela imbufalita per le vacanze rovinate. Alla coppia di sposi che ha truffato, che si è costituita parte civile con l’avvocato Arnaldo Ippoliti, dovrà pagare anche una provvisionale di 8mila euro. Per altri beffati, che hanno rimesso la querela, il giudice si è dovuto pronunciare con un non doversi procedere per l’estinzione del reato.

Una ventina i beffati delle mete da sogno, tra febbraio e agosto del 2018, di cui hanno assaporato solo qualche giorno e, nella maggior parte dei casi, nemmeno l’ebrezza di salire nel volo aereo perché non risultava prenotato nemmeno il biglietto. Una truffa di circa 40mila euro in cui sono incappati anche diversi anconetani. Ieri, prima della camera di consiglio del giudice, ha testimoniato la sorella degli sposi truffati che erano in luna di miele in Thailandia. "Ho dovuto trovare io un volo per farli tornare a casa – ha detto la parente – pagando 1.400 perché su 15 giorni prenotati e saldati avevano garantiti solo tre notti e nessun biglietto aereo di ritorno". La coppia aveva pagato all’agenzia di viaggi quasi 5mila euro per la vacanza. Si erano fidati, la titolare era loro amica.

La difesa dell’imputata, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Menghini, ha spiegato nell’arringa che non c’è stato mai dolo da parte della sua assistita, incappata in un brutto periodo economico per il quale non sarebbe riuscita a coprire i debiti con le prenotazioni che prendeva.