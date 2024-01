La truffa del finto nipote. Due anziani derubati di oggetti di valore per cinquemila euro

Coppia di anziani truffata da un fantomatico nipote: 5mila euro sottratti a due anconetani in via Marsigliani. È accaduto due giorni fa, quando la polizia è intervenuta dopo una chiamata di due anziani sotto choc alla sala operativa del 112. Le vittime, verso le 11.30, sarebbero state contattate telefonicamente all’utenza fissa da un uomo che riferiva essere un loro nipote: "Sto veramente male – avrebbe detto al telefono il truffatore – Vi prego, andate a ritirare per me una raccomandata alle Poste, in centro. Intanto, tra poco, un mio amico passerà da voi, a casa, perché ho bisogno di soldi. Non posso incorrere in conseguenze penali". Una chiamata insolita, che avrebbe dovuto far storcere il naso ai due poveretti. Che invece, in tutta buona fede, hanno accettato di aiutare quel ragazzo. Artifizi e raggiri così minuziosi e ben serviti che i nonnini hanno mangiato la foglia in un attimo. Lui, l’anziano (classe ’40) si è precipitato fuori di casa. In un attimo, era alle Poste di largo XXIV Maggio, davanti al Comune, a due passi da piazza Cavour. Mentre la moglie, un’87enne che abita con il marito proprio sopra via Angelini, veniva contattata al telefono dal truffatore. Che poco dopo si sarebbe presentato a casa loro: "Però ora mio marito non c’è, è andato alle Poste – avrebbe evidenziato lei – Ma com’è possibile tutta questa storia?". "Signora, purtroppo è tutto vero", l’avrebbe incalzata il furfante. Che in quattro e quattr’otto si è fatto consegnare tutto ciò che di prezioso c’era in casa. La nonnina, dopo averci riflettuto su, avrebbe detto di non avere contante. Così, ha consegnato preziosi e monili d’oro per circa 5mila euro, convinta del fatto che ciò sarebbe effettivamente servito a tutelare il nipote. Stando al racconto dell’anziana, il truffatore è un uomo, che subito dopo si è allontanato dall’abitazione delle vittime, in via Marsigliani. Solo dopo l’83enne e sua moglie si sono accorti che era tutta una montatura. E questa è solo l’ennesima modalità attuata da alcuni criminali per approfittarsi di persone anziane, per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato. La polizia di Stato, da sempre accanto alle fasce deboli, invita i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi. In particolare, è fondamentale contattare immediatamente il 112 Nue (Numero unico di emergenza), anche al primo sospetto e non consegnare denaro né oggetti di valore. Se nella conversazione viene menzionato un familiare in difficoltà, prima di fornire informazioni personali, è importante rivolgersi alla polizia, che saprà fornire supporto ed aiuto immediato. Mai aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende pubbliche, avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine.

Nicolò Moricci