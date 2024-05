La truffa della ruota bucata. Condannati due napoletani

Lascia l’auto parcheggiata davanti al supermercato e quando torna trova una ruota a terra. Non era stato un automobilista distratto ma solo la vittima dell’ennesima truffa dello pneumatico bucato. Un modo per distrarre il proprietario della vettura e derubarlo del borsello. Ad agire, il 28 maggio del 2022, al centro commerciale Oasi della Baraccola, erano stati in due stando alle accuse che hanno portato a processo due napoletani di 46 e 79 anni accusati di furto aggravato in concorso, danneggiamento e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per entrambi ieri è arrivata la condanna davanti alla giudice Paola Moscaroli, Il più giovane ha preso 2 anni e 4 mesi, il più anziano 2 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Per tutti e due anche una molta di 600 euro. Erano difesi dagli avvocati Giulia Remia e Alberto Settesoldi, Vittima del furto e del danneggiamento un 70enne anconetano che si era recato a fare degli acquisti. Tornando alla vettura aveva visto la gomma a terra e così aveva riposto il borsello in auto adoperandosi al cambio della ruota. Durante questa operazione si sarebbe avvicinato il 79enne, portando via il borsello mentre il complice lo aspettava in auto per fuggire. Non c’erano molti soldi ma hanno utilizzato due bancomat per fare dei prelievi allo sportello Atm di una banca nella zona per un totale di 700 euro. Le telecamere del centro commerciale e quelle della banca hanno aiutato le indagini dei carabinieri per identificarli. Avevano già precedenti ed erano schedati.

ma. ver.