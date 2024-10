La truffa dell’assicurazione online, perde 800 euro: due denunciati

Pensa di assicurare online, come fa ogni anno, una delle sue auto ma finisce nella rete di due truffatori e perde 816 euro. La polizia avvia le indagini e arriva a due napoletani di 18enne e 26 anni già noti alle forze dell’ordine. Sono stati denunciati a piede libero per truffa aggravata in concorso. Vittima un 64enne jesino a che per il pagamento dei premi alla compagnia, utilizzava la sua carta di credito. Ma, accortosi che la carta era inattiva poichè non aveva aggiornato il questionario anti riciclaggio, ha cercato un numero di telefono in rete. Ha contattato un numero verde e qui è nata la truffa. Con raggiri gli interlocutori lo hanno spinto a pagare 276 euro su un iban e poi altri 270 perché l’importo non sarebbe stato esatto. Poi si è sentito dire chela compagnia gli avrebbe restituito gli importi pagati previo bonifico di 270. Detto fatto ma quando il 64enne si è visto contestare il pagamento poichè nella causale non andava indicato il numero di targa e richiedere un altro bonifico ha capito di essere stato truffato. La polizia ha scoperto che quel numero verde era solo un centralino virtuale con fornitura di numero fisso e deviazione chiamate su telefoni mobili.