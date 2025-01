La truffa viaggia sui social: raggirata per 3mila euro

La promessa di facili guadagni viaggiava su Tik Tok: raggirata per quasi 3mila euro a metà dicembre. Deferiti un 24enne di origini nigeriane e una coetanea di origine argentine. È stata la Polizia a scoprirli, dopo la querela presentata alla Vigilia di Natale da una 41enne del posto. La donna, infatti, ha riferito di essere stata contattata sul popolare social da un utente sconosciuto. Questi, prospettando incassi in cambio di investimenti con moneta virtuale, aveva poi chiesto di proseguire la conversazione su Telegram. Altro strumento digitale nel quale aveva ribadito la possibilità di effettuare investimenti partendo con piccoli importi, chiedendole di scaricare un’applicazione. Ha iniziato con 30 euro. Dalla stessa applicazione riusciva a controllare l’andamento del suo investimento e, in effetti, aveva notato che alla data del 17 dicembre il suo portafoglio virtuale conteneva bitcoin per un controvalore di 36mila euro. Su Telegram ha chiesto all’utente sconosciuto di ritirare l’intero capitale. Quindi ha ricevuto un numero da contattare e ha ribadito la sua volontà all’interlocutore. Per far questo, però, le è stato chiesto di versare 977 euro per il cambio valuta da bitcoin a euro. Così ha fatto, tramite un bonifico all’Iban che le è stato indicato.

Da quel momento ha iniziato a ricevere una serie di messaggi, nei quali le veniva comunicato che, intanto, il suo capitale aveva superato il limite di valore di 100mila euro. Perciò sono arrivati a chiederle una copia della carta d’identità per effettuare delle verifiche fiscali, specificando che per tale operazione avrebbe dovuto versare 2.500 euro. Stesso copione: anche in quel caso la vittima ha effettuato un bonifico Controllando poi il portafoglio virtuale, ha scoperto che la somma aveva superato i 200mila euro e, ugualmente, è stata avvertita che fossero necessarie ulteriori verifiche fiscali. Troppo sospetto: ha capito di essere caduta in una truffa, richiedendo indietro le somme versate, ma senza riscontro.

All’indomani della segnalazione, la Polizia ha provveduto al sequestro preventivo del conto corrente collegato all’Iban dov’erano confluii i 2.500 euro e l’Istituto di credito ha comunicato di aver posto un blocco operativo al conto nel quale c’era un saldo di circa 3mila euro. Conto intestato a un cittadino nigeriano domiciliato a Viterbo. Il secondo conto era intestato a una donna argentina residente a Campobasso. I due sono stati raggiunti e denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso.