"La tua macchina è troppo grossa" Minaccia i vicini armato di coltello

Litiga con i vicini perché ha l’automobile troppo ingombrante poi va casa per prendere un coltello ma arrivano i carabinieri e viene arrestato. Una serata movimentata quella accaduta domenica sera, in via Bruno Buozzi. Poco dopo le 21 un 48enne ha avuto un acceso diverbio con un gruppo di residenti che abitano nel suo stesso condominio. Il contendere sarebbe stata l’automobile in uso al 48enne, dotata di un rimorchio che la farebbe sporgere dal posto del parcheggio. Un fastidio ricorrente per gli abitanti della zona che più volte lo avrebbero avvisato così: "Occupi troppo spazio". Indispettiti i vicini gli avrebbero fatto prendere anche una multa dopo aver segnalato il problema alla polizia locale. Domenica sera, uscendo di casa, il 48enne, che fa l’impiegato, si sarebbe trovato davanti i condomini e li avrebbe affrontati a brutto muso. Durante la discussione lui avrebbe perso le staffe e avrebbe iniziato a colpire alcune delle vetture parcheggiate in strada, danneggiandole. Per questo è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Dopo lo sfogo il 48enne è tornato verso casa da dove avrebbe preso un coltello da cucina per poi uscire di nuovo in strada e minacciare di morte i presenti. Una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri è arrivata sul porto e ha trovato l’impiegato con il coltello in mano. I carabinieri hanno invitato il cittadino lasciare l’arma ma questo si sarebbe rifiutato. A quel punto i militari hanno cercato di disarmarlo e uno di loro è rimasto ferito ad una mano, piccoli tagli. Il 48enne è stato immobilizzato e arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e porto di strumenti atti ad offendere. Ieri mattina in tribunale, ad Ancona, difeso dall’avvocato Pierfrancesco De Cadilhac, l’arresto è stato convalidato dal giudice Corrado Ascoli che ha disposto la misura cautelare del carcere ritenendo il cittadino pericoloso socialmente. In aula ha risposto alle domande del giudice confermando i fatti riferiti dai carabinieri. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza della direttissima proseguirà il prossimo 20 marzo.

Marina Verdenelli