La Uil in lutto: è morto Sandro Bellagamba

Si è spento a 74 anni Sandro Bellagamba, storico sindacalista della Uil, un uomo "leale e appassionato ma soprattutto un grande amico – il ricordo del sindacato regionale -. Ci stringiamo attorno alla famiglia". L’uomo è scomparso in seguito a una malattia, senza mai difettare dell’affetto dei suoi cari e degli amici. L’annuncio, ieri, ha scosso le tante comunità in cui aveva operato. Da Monte San Vito, suo luogo d’origine, fino a Falconara, Montemarciano e Chiaravalle, città in cui si era speso per potenziare l’ospedale. Un passato da dipendente Fincantieri, aveva iniziato la carriera nella Uil come delegato dei metalmeccanici negli anni ‘70. La camera ardente sarà allestita oggi, dalle 10.30, presso la Casa funeraria Santarelli di Monsano.

Lunedì alle 15, nella chiesa di Borghetto, l’ultimo saluto. Tra i tanti pensieri di ricordo, anche quello del sindaco di Monte San Vito, Thomas Cillo: "Ho sempre apprezzato la coerenza e la sincerità di Sandro, persona dai grandi valori, mai sceso a compromessi, appassionato di politica ma soprattutto impegnato fino alla fine per gli altri".